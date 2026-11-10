Posadas: cayó ‘Toro’, conocido por robar y desarmar motos

Un joven identificado como Guido de 20 años posee antecedentes por robo y desguace de motos. Tras una nueva denuncia en su contra, la Policía recuperó dos motos sustraídas y secuestró herramientas y otros elementos vinculados a la causa.

martes 10 de noviembre de 2026 | 12:52hs.

Guido G. (20), alias “Toro”, fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación por robo de motocicletas. El posee antecedentes en causas vinculadas al robo, comercialización y desguace de motocicletas. La captura se produjo en Posadas, tras una nueva denuncia, y permitió recuperar dos motos sustraídas, además de secuestrar herramientas y otros elementos que podrían estar relacionados con distintos hechos delictivos.

El procedimiento se concretó el lunes 9 de noviembre, cerca de las 22:30, cuando efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional I interceptaron al sospechoso sobre la avenida Brown, frente al cementerio, en inmediaciones de la calle Rocamora.

Los investigadores actuaban a raíz del robo de una motocicleta denunciado en la Comisaría Séptima. El propietario había señalado directamente a “Toro” como presunto responsable del hecho. A partir de las averiguaciones, la Policía determinó que el joven alquilaba una vivienda en la zona de la avenida Aguado y la calle 58.

Con autorización del propietario del inmueble, los efectivos ingresaron al domicilio y hallaron una Motomel de 110 cc, denunciada como robada el 1 de octubre ante la Comisaría Tercera, y una Honda de 125 cc, vinculada a otra denuncia radicada el 30 de octubre en la Comisaría Duodécima.

Durante el allanamiento también fueron secuestrados un cortacandados, dos cascos, prendas de vestir similares a las que habría utilizado el sospechoso —y que coincidirían con las imágenes registradas por cámaras de seguridad—, además de un motor de motocicleta cuya procedencia deberá ser determinada.

Por disposición del juez interviniente, Dr. Verón, todos los elementos fueron secuestrados e incorporados a la causa. Mientras tanto, los investigadores continúan con las tareas para establecer la posible vinculación de “Toro” con otros robos de motocicletas y su posterior comercialización por piezas.