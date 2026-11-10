Misioneros en Córdoba: “Tenemos al papa León XIV frente a casa”

El posadeño Francisco Répula vive frente al Arzobispado de Córdoba y pudo ver al papa desde su departamento. “ Estuvo revolucionado el barrio, fue una hermosa experiencia”, relató

martes 10 de noviembre de 2026 | 14:50hs.

El posadeño Francisco Répula estudia en Córdoba y esta mañana se despertó con un mundo de gente frente al departamento que alquila con su hermana.

Es que el departamento se encuentra frente al Arzobispado de Córdoba, donde el papa León XIV almorzó hoy, luego de la multitudinaria misa en FADEA en las afueras de la capital cordobesa.

Répula es navegante del rally misionero y hace 4 años que vive en Córdoba donde estudia ingeniería mecánica junto a su hermana.

“Esta revolucionado el barro por la presencia del papa. Una hermosa experiencia muy buena. Tengo la suerte de vivir literalmente enfrente del Arzobispado así que con mi hermana bajamos hace un rato para esperarlo y lo vimos cuando se bajó del papa móvil y después cuando salió a saludar al balcón”, contó a El Territorio.

El discurso en el balcón

Tras una rápida recorrida por el Centro de Córdoba, el papa León XIV dio su discurso en la sede del Arzobispado de Córdoba.

En el balcón especialmente preparado para la ocasión, el Pontìfice señaló: "Buen día a todos, buenos días. Un saludo a todos en este día de fiesta, gracias a Dios por el don de la fe, por el don de poder compartir así, mira cuántos han venido a las calles. Gracias", comenzó.

"Pero sobretodo, den gracias a Dios por el don de la vida, por el don de este entusiasmo, por el don de los jóvenes", continuó y preguntó: "¿Dónde están los jóvenes?". La respuesta de los fieles fue instantánea, entre gritos, emoción y agradecimientos.

"(Den gracias) por el don de poder estar unidos, unidos todos, siempre convencidos que, cuando estamos unidos, podemos lograr todo", continuó el Papa.

"Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente, sigan viviendo su fe. Dios bendiga a toda Córdoba", agregó el Pontìfice.

"Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Muchísimas gracias y que viva Cristo", finalizó el Papa.