Con máscara protectora, el Dibu volvió a entrenarse y sueña con jugar ante Uruguay

El arquero campeón del mundo se sumó a las prácticas en Ezeiza con una protección especial en la mandíbula, tras la fractura que sufrió en octubre y por la que debió ser operado. Aunque todavía no volvió a jugar con el Chelsea, mantiene la intención de estar disponible para la doble fecha FIFA y su presencia dependerá de la evolución médica.

martes 10 de noviembre de 2026 | 17:15hs.

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a entrenarse con la Selección argentina y alimentó las expectativas de poder regresar al arco en los próximos compromisos del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El arquero participó de las prácticas en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con una protección especial en el rostro, mientras continúa con la recuperación de la fractura de mandíbula que sufrió hace menos de un mes.

El guardameta llegó al país con la intención de estar presente en los dos amistosos que disputará la Albiceleste durante noviembre. Sin embargo, todavía no recibió el alta definitiva para volver a competir y su posible participación dependerá de cómo evolucione durante los próximos entrenamientos y de la evaluación del cuerpo médico.

La imagen del arquero con una máscara protectora llamó la atención durante la primera jornada de trabajo con el plantel. Martínez también compartió una publicación en sus redes sociales con imágenes de la práctica y un mensaje que reflejó su entusiasmo por regresar al seleccionado: "Qué lindo es volver a estar en casa".

La lesión que puso en duda su presencia

La fractura de mandíbula se produjo el 17 de octubre, durante el encuentro entre Chelsea y Everton por la Premier League. En una acción aérea, Martínez chocó con el defensor Jarrad Branthwaite cuando intentaba interceptar un centro y debió recibir asistencia médica durante varios minutos antes de ser retirado del campo de juego.

Los estudios posteriores confirmaron la lesión y el arquero tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. La operación incluyó la colocación de una placa con cuatro tornillos para reparar la zona afectada.

Los primeros plazos de recuperación estimaban entre 40 y 60 días de inactividad, por lo que su presencia en la doble fecha de noviembre parecía poco probable. Sin embargo, el futbolista aceleró su puesta a punto, retomó los trabajos físicos y volvió a realizar actividades de campo con una protección especialmente adaptada para evitar nuevos impactos.

En declaraciones recientes, el propio Martínez contó que todavía no puede consumir alimentos sólidos y que debe mantener una alimentación basada en preparaciones blandas. También reconoció que en algunos entrenamientos siente cierta falta de fuerza, aunque aseguró que trabaja para llegar en condiciones.

La decisión de Scaloni y las alternativas en el arco

La intención del arquero es estar disponible para los dos compromisos, aunque sabe que la decisión final estará condicionada por su estado físico. "Mi plan es estar en la doble fecha para atajar. No sé si llegaré al primer o al segundo partido", había adelantado en una entrevista días atrás.

En caso de que Martínez no esté en condiciones de jugar, Scaloni cuenta con otras tres alternativas: Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán. Los tres integran la convocatoria para esta ventana internacional y podrían ocupar el arco argentino.

El cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución del marplatense durante la semana. La intención es evitar cualquier riesgo en una lesión que todavía atraviesa una etapa de recuperación, más allá de las ganas del futbolista de volver a competir.

Cuándo juega la Selección argentina

La Albiceleste afrontará dos amistosos en territorio argentino. El primero será este viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, desde las 20, en La Bombonera. El segundo compromiso será el martes 17, en el mismo horario, ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los encuentros tendrán un condimento especial porque serán los primeros de la Selección tras el retiro de Lionel Messi del fútbol internacional. Además, permitirán a Scaloni probar variantes y comenzar a delinear el equipo para el nuevo ciclo.

La posible vuelta del Dibu es una de las principales expectativas de la concentración. Después de una lesión que inicialmente lo dejaba al margen de toda la doble fecha, el arquero logró regresar antes de lo previsto y ahora busca completar su recuperación con la camiseta argentina.