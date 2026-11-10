Denuncia por hostigamiento y amenazas a una adolescente: “Soy mamá de una chica de la misma edad, no puedo mirar para otro lado”

La denuncia pública sobre hostigamientos, violencia y amenazas por parte de un grupo de 15 adolescentes a otra menor de un colegio privado de Posadas, reveló que hay otras 3 víctimas del mismo curso. Ante esto y sumado a otros hechos de la misma índole en ese colegio, pedirán intervención del Spepm.

martes 10 de noviembre de 2026 | 17:40hs.

La preocupación por hechos de violencia en un colegio privado de Posadas comenzaron a ser foco en los últimos días, ante un hecho de hostigamiento, violencia y amenazas de muerte por parte de adolescentes de segundo año de secundaria en perjuicio de una menor de la misma edad.

Fue la denuncia en redes sociales por parte de Macarena, una mujer que se encontraba en la parada de colectivos y vio toda la secuencia, lo que derivó en denuncias penales y advirtió la preocupante situación que padecen distintas estudiantes. Por parte del colegio, expresaron en un comunicado que ya estaban activos los protocolos correspondientes.

Esto último fue cuestionado por la denunciante, quien mencionó que en realidad recién este martes las autoridades atendieron a los padres de la adolescente que fue defendida por la mujer, además de los tutores de otras tres compañeras de la menor, quienes también eran perseguidas por el mismo grupo.

“En realidad fue por el video que se viralizó que sacaron el comunicado, el sábado o domingo, pero hasta ese entonces no se habían comunicado con los padres de las víctimas”, indicó Macarena en diálogo con El Territorio, agregando que en la mañana de este martes se presentó junto a los padres y Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, cuando se enteraron que fueron suspendidas las cuatro víctimas, por lo que deberán terminar el cursado del año en sus domicilios.

Ante esto, la mujer manifestó que realizarán en los próximos días una denuncia formal en el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) para que intervengan en el colegio, debido a que no sólo son víctimas de hostigamiento esas cuatro adolescentes, ya que denuncian que en el año hubo distintos hechos de violencia y bullying en las cuales no se habría intervenido correctamente.

“Esta chica M. me dijo que la siguieron por 15 cuadras, pero que también estaban siguiendo a otras tres compañeras, pero que dos entraron a una panadería por la avenida Santa Catalina y que otra había pedido un Uber y subió corriendo para irse”, explicó la entrevistada.

Por último, remarcó que pedirán intervención del Spepm, porque a partir del video viralizado supo de muchos testimonios de adolescentes que “me dijeron que también sufrieron violencia, que no pueden ir al baño porque están cerrados y que reciben amenazas. Son muchos casos en el año y las autoridades del colegio mandan a psicólogos privados, que salen caros, y piden un informe mensual de las que son víctimas”:

“Yo intervine y evité que le peguen a esta chica, porque soy mamá de una chica de la misma edad y no puedo mirar para otro lado”, concluyó Macarena, quien se presentará junto a los tutores de las víctimas en el organismo superior encargado de regular, supervisar y acompañar a las instituciones educativas de gestión privada en Misiones.