Sebastián Mazo se destacó en los 21 kilómetros de Itaquí en Brasil
El deporte vuelve a ser motivo de orgullo para Santo Tomé. Esta vez, de la mano de Sebastián Mazo, quien el domingo último participó de una exigente prueba atlética de 21 kilómetros en la ciudad de Itaquí, estado de Río Grande do Sul, Brasil, donde consiguió un nuevo primer puesto.
Mazo fue el único representante argentino en esta competencia, enfrentándose a más de 500 corredores brasileños. Con esfuerzo, preparación y una enorme determinación, logró quedarse con el primer premio, llevando nuevamente los colores argentinos a lo más alto del podio.
El atleta santotomeño viene desarrollando un importante recorrido deportivo, participando en distintas competencias en Brasil y también en la provincia de Misiones, cosechando numerosos podios y sumando experiencias que fortalecen su trayectoria.
Cada carrera representa un nuevo desafío, pero también una oportunidad para demostrar que la perseverancia, la pasión y el esfuerzo no conocen fronteras.
Próximo desafío: Encarnación
Pero los desafíos continúan. Según adelantó el propio Sebastián, el próximo 21 de noviembre tendría previsto participar en una competencia en Encarnación, Paraguay, uno de los países que todavía le gustaría sumar a su recorrido deportivo antes de finalizar el año.