Inició el debate contra jubilado acusado de abusar de su nieto de 8 años

J.J.E., un jubilado de 65 años de Concepción de la Sierra, llega a esta instancia acusado de agredir y abusar en reiteradas oportunidades de su nieto, de 8 años. Hechos que se produjeron en abril de 2022 en la mencionada localidad cuando la madre de la víctima debió internarse para dar a luz a su otra hija, instancia en que el pequeño se quedó al cuidado del encartado.

martes 10 de noviembre de 2026 | 18:42hs.

Comenzó esta mañana en la sala de audiencias del Tribunal Penal Uno de Posadas el debate oral contra J.J.E., un jubilado de 65 años de la localidad de Concepción de la Sierra, quien llega a esta instancia acusado de agredir y abusar en reiteradas oportunidades de su nieto, de 8 años. Hechos que se produjeron en abril de 2022 cuando la madre de la víctima debió internarse para dar a luz a su otra hija, instancia en que el pequeño se quedó al cuidado del encartado.

Previo a las cuestiones preliminares de las partes, la audiencia comenzó con la lectura del auto de elevación realizada por la Fiscalía de Instrucción IV, expediente que en su momento fue investigado por el Juzgado de Instrucción IV de Apóstoles, en donde se narraron los distintos hechos que se le acusan al jubilado.

A partir de los elementos que se incorporaron al caso, se reconstruyó que el pequeño fue abusado cuando su abuelo lo bañaba en el baño de su domicilio. Estos hechos, según se reconstruye en el expediente en base a lo narrado por el propio menor durante su entrevista con la psicóloga, sucedían en distintos horarios del día y añadió que el acusado lo golpeaba con las manos o con una vara de espinas de limón con la cual lo amenazaba e intimidaba para poder cometer los vejámenes.

Incluso, lo amenazaba con atropellarlo con su moto y que dañaría a su madre si no accedía a los abusos.

Además, se tiene incorporado mediante el aporte testimonial de distintos testigos -entre ellos profesionales médicos que atendieron a la víctima- que al pequeño le proporcionaban clonazepam para que durmiera. Y que además del maltrato físico y psicológico al que era sometido por su abuelo, también era obligado a pasar frio y hambre en distintas oportunidades.

Esto último, debido a que andaba descalzo y de las comidas del día solo almorzaba apenas unas pocas cucharas de comida, yéndose a dormir en varias noches con apenas un pedazo de pan como cena.

Por otro lado, durante la lectura de elevación también se pudo saber que la criatura pudo narrar los distintos hechos que padeció a través de diversos dibujos con los que pudo graficar los padecimientos que sufrió durante los días que estuvo al cuidado del acusado. Aunque todo esto recién se pudo comenzar a descubrir cuando la madre del niño se separó finalmente del hijo del acusado, instancia en donde la víctima comenzó a tener un cambio notable en su comportamiento.

Cuadros de insomnio, falta de apetito y no querer separarse de su madre fueron los primeros indicadores de que algo grave había sucedió, lo que derivó posteriormente en los primeros exámenes médicos realizados en el Hospital de Concepción de la Sierra y en donde se constataron las lesiones que presentaba la víctima en sus partes íntimas. Y que derivaron en 2023 en la denuncia policial por parte de las autoridades del nosocomio y posterior intervención policial y judicial.

Cabe mencionar que el caso de este pequeño es atravesado también por otros episodios de violencia y amenazas reiteradas a su familia en el que el padre de la criatura estuvo implicado. Y que le valieron años atrás su detención y, en paralelo, una condena en julio de este mismo año, pero en el Tribunal Penal Dos de la capital provincial a la pena de 18 años de cárcel por hechos de abuso y maltrato contra otro menor de la familia y en perjuicio de la madre de su hijo.

Antes de que deje de ser púbica la audiencia por ventilarse un delito de instancia privada y cuyos detalles deben ser preservados, la abogada Mónica Sosa pidió al tribunal la posibilidad de que se incorpore a este debate el mencionado expediente en el que fue condenado el padre de la víctima. Como así también que se pueda analizar el cuaderno en donde se advierten los dibujos hechos por la víctima y la posibilidad de un careo entre su cliente y la madre de la víctima.

Cuestiones a las que el fiscal subrogante Vladimir Glinka no se opuso, aunque en un breve adelanto de su intervención en el proceso adelantó que en el citado expediente en el que fue condenado a 18 años el padre del menor remarcó que de todos los delitos que se le acusaban al padre, el único en el que pidió la absolución del encartado fue por hechos de abuso sexual en perjuicio de su propio hijo.

Y remarcó que el que sí había consumado esos hechos era el padre del acusado y quien hoy es juzgado en el Tribunal Penal Uno por los hechos contra su nieto menor de edad.

El tribunal está compuesto por los jueces Gustavo Bernie -presidente-, Viviana Cukla y Antonio Yaya (subrogante).