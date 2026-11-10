La juventud misionera vive con emoción la vigilia junto al papa León XIV en Buenos Aires

Representantes de Oberá y Posadas participan de la vigilia juvenil en Buenos Aires, en un encuentro que reúne a miles de jóvenes de todo el país.

martes 10 de noviembre de 2026 | 18:42hs.

Jóvenes de las diócesis de Oberá y Posadas representan a Misiones en una jornada histórica para la Iglesia católica argentina. Participan de la vigilia juvenil que se realiza este martes en el Monumento a los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la visita apostólica del papa León XIV al país.

La expectativa, la emoción y la fe marcan las horas previas a uno de los encuentros más esperados de la visita pontificia. Para los jóvenes misioneros, la posibilidad de compartir este momento con el Santo Padre representa una experiencia especial, no solamente por la magnitud de la convocatoria, sino también por el significado de sentirse parte de una comunidad que trasciende sus propias diócesis.

Por la diócesis de Oberá participan Daiana Zerbin y Alejandro Schunke, mientras que por Posadas se encuentran Josefina Horak y Octavio Lonh. También acompaña la delegación Itatí Martín, coordinadora de la Pastoral de Juventud de la Región NEA, quien llegó en su función de secretaria de la Región Pastoral Juvenil. A su vez, Valeria Ayelén Ceccarini forma parte del equipo de la diócesis de Oberá, al servicio de la coordinación de la Pastoral de Juventud diocesana.

Una noche de encuentro, fe y esperanza

La vigilia tendrá lugar en el Monumento a los Españoles, en Palermo, y será uno de los momentos centrales de la agenda de León XIV durante su visita a la Argentina. La convocatoria está prevista para las 20.15 y reunirá a miles de jóvenes que llegarán desde distintos puntos del país para encontrarse con el Pontífice.

La propuesta busca generar un espacio de cercanía entre el Papa y las nuevas generaciones, con un momento de diálogo, oración y reflexión sobre los desafíos que atraviesan los jóvenes en la actualidad. La intención es que sus voces, experiencias y preocupaciones también tengan un lugar en este encuentro.

Para la delegación misionera, estar presente significa llevar consigo a las comunidades, parroquias y grupos juveniles de los que forman parte. Detrás de cada representante hay un trabajo pastoral sostenido, encuentros, actividades y el compromiso de construir espacios donde la fe pueda compartirse y crecer.

En una jornada que quedará en la memoria de la Iglesia argentina, los jóvenes de Misiones se suman a una multitud que espera escuchar el mensaje de León XIV. Una experiencia que combina la alegría de encontrarse, la emoción de compartir la fe y la esperanza de que este encuentro deje nuevas huellas en las comunidades juveniles de la provincia.