Montecarlo inauguró un espacio público inclusivo y adaptado para niños

El proyecto surge a partir de los lineamientos planteados en la ordenanza sobre espacios sensoriales adaptados, una normativa que impulsó la creación de lugares públicos diseñados para contemplar las distintas necesidades de desarrollo de los niños y niñas de la comunidad.

martes 10 de noviembre de 2026 | 18:00hs.

Con el objetivo de garantizar el derecho al juego, la recreación y la integración sin barreras, se llevó a cabo la puesta en valor del Parque de la Infancia. Ubicado estratégicamente frente al edificio municipal de Montecarlo, este renovado punto de encuentro fue creado para que todas las infancias, neurodivergentes, puedan disfrutar de instalaciones seguras, accesibles y respetuosas de la diversidad.

El proyecto surge a partir de los lineamientos planteados en la ordenanza sobre espacios sensoriales adaptados, una normativa que impulsó la creación de lugares públicos diseñados para contemplar las distintas necesidades de desarrollo de los niños y niñas de la comunidad.

Hoy, esa iniciativa legislativa se transformó en una realidad concreta. El Parque de la Infancia cuenta con infraestructura y recursos educativos adaptados entre los que se destacan, accesibilidad e integración con Juegos inclusivos y adaptados para personas con movilidad reducida o necesidades específicas. Espacios de comunicación inclusiva con paredes interactivas con el alfabeto de la Lengua de Señas Argentina y el abecedario en sistema Braille.

Área de autorregulación con un 'espacio de calma' pensado para la contención sensorial y el descanso. Seguridad integral ya que el lugar se encuentra totalmente delimitado y cercado al aire libre, brindando tranquilidad a las familias durante el desarrollo de las actividades.

Desde el municipio remarcaron que esta obra busca consolidar una ciudad donde la inclusión se viva de manera cotidiana en los espacios públicos. De esta manera, el nuevo Parque de la Infancia se posiciona como un entorno seguro, inclusivo y pensado para la integración social de toda la comunidad.