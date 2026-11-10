El río Uruguay permanece en 11,04 metros en Santo Tomé y sigue el monitoreo

El nivel se mantuvo estacionario durante la tarde de este martes. El Paseo Costero Papa Francisco continúa cerrado y aguas abajo persiste la tendencia creciente.

martes 10 de noviembre de 2026 | 21:25hs.

El río Uruguay se mantuvo estacionario en 11,04 metros en el puerto de Santo Tomé, según el registro de las 20 de este martes 10 de noviembre. Aunque el nivel no presentó variaciones durante la jornada, la situación continúa bajo seguimiento debido al comportamiento del curso de agua en distintos puntos de la cuenca.

De acuerdo con el último relevamiento, los puertos ubicados aguas arriba registraban bajantes hasta Puerto Concepción, mientras que Garruchos permanecía estacionario. En tanto, aguas abajo se observaba una tendencia creciente hasta Monte Caseros.

El comportamiento del río y las medidas preventivas

En cuanto a las precipitaciones, no se registraron lluvias en los últimos días y el acumulado de noviembre se mantenía en 74 milímetros.

Por otra parte, la represa Foz do Chapecó evacuaba un caudal de 4.577 metros cúbicos por segundo a las 20 de este martes, un dato que forma parte del seguimiento de las condiciones hidrológicas de la cuenca.

Ante este escenario, el Paseo Costero Papa Francisco continúa cerrado a todo tipo de tránsito como medida preventiva. El municipio mantiene un monitoreo permanente de la evolución del río y de la situación de las familias que residen en las zonas cercanas a la costa.