Santo Tomé celebró el Día de la Tradición con un emotivo acto en la Plaza Colón

La comunidad de Santo Tomé se congregó hoy para conmemorar el Día de la Tradición, en homenaje al natalicio de José Hernández, autor del inmortal Martín Fierro.

martes 10 de noviembre de 2026 | 19:15hs.

La plaza Colón se vistió de celeste y blanco este martes para celebrar el Día de la Tradición, en una jornada que reunió a autoridades, docentes, familias y estudiantes en torno a la figura de José Hernández y a la herencia cultural que define a la argentinidad.

Desde temprano, el corazón de la ciudad se convirtió en escenario de un acto cargado de emoción, donde la palabra, la música y la danza recordaron que la tradición no es un recuerdo del pasado, sino una identidad viva que se transmite de generación en generación. Las instituciones educativas munidas de pilchas gauchas desfilaron y bailaron desde el centro de la ciudad hasta el espacio donde se iba a realizar el acto.

La ceremonia comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonias, recibidas con profundo respeto por el público presente.

La bandera nacional fue portada por su abanderada Luisina Abril Lavalle, acompañada por sus escoltas Bianca Núñez y Adriana Celestino. La Bandera de la Provincia de Corrientes fue portada por Daniela Estefanía Sosa, con sus escoltas Tiara del Valle Núñez y Melanie Aguirre.

Tras el ingreso de las enseñas, los presentes entonaron con solemnidad las estrofas del Himno Nacional Argentino, en uno de los momentos más sentidos de la mañana.

En el marco de la conmemoración, hizo uso de la palabra el Vicerrector del Colegio General Isidro Bonifacio Cáceres, Profesor Pablo Silva, quien se refirió al significado del 10 de noviembre como una invitación a reencontrarnos con las raíces criollas, en tiempos en que la globalización amenaza con desdibujar las costumbres de los pueblos. Instó a lucir orgullosos las pilchas gauchas, y no sacarlas únicamente una vez por año.

A continuación, se compartió una reseña biográfica de José Hernández, considerado una de las cumbres de las letras argentinas y el máximo exponente de la poesía gauchesca. Autor del Martín Fierro, obra traducida a decenas de lenguas y convertida en el poema nacional por excelencia, Hernández dio voz al gaucho, a su resistencia frente a la injusticia y a los valores templados al calor del fogón: libertad, coraje, dignidad y justicia.

Un grupo de alumnos del Colegio Isidro Cáceres recitaron versos del Martín Fierro, una de las lecturas nacionales más célebres, y luego, hubo un momento para una serie de payadas, a cargo de una pareja de la mencionada institución.

La segunda parte del acto estuvo dedicada al arte popular, porque las raíces de un pueblo también se bailan y se cantan.

Luego se presentó la pareja del festival: Pamela Torres y Bautista Correa, quienes deslumbraron con su elegancia, su destreza y el vuelo de la pollera y el pañuelo dibujando en el aire la historia de nuestra tierra.

El cierre artístico estuvo a cargo de los alumnos de la Escuela 554, quienes ofrecieron distintos números de danzas tradicionales y coronaron la jornada con los pies firmes sobre la tierra y el abrazo de la danza que une a las generaciones.

Y así concluyó en Plaza Colón un acto que dejó en claro que el ejemplo del gaucho, su amor por la libertad, su sentido de la justicia y su hospitalidad generosa, sigue más vivo que nunca en Santo Tomé.