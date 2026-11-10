"Adelante, siempre adelante", el llamado de León XIV a los jóvenes en una noche inolvidable

El Papa compartió una vigilia multitudinaria en Buenos Aires, escuchó experiencias de superación y alentó a quienes atraviesan momentos difíciles a encontrar fuerzas para seguir adelante.

martes 10 de noviembre de 2026 | 21:35hs.

El papa León XIV protagonizó este martes por la noche uno de los momentos más esperados de su visita a la Argentina, al encabezar una multitudinaria vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Ante una convocatoria que superó el millón de personas, el Pontífice agradeció el recibimiento y dejó un mensaje centrado en la esperanza, la fe y el compromiso con los demás.

"Muchas gracias, qué maravillosa acogida. Una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar", expresó en sus primeras palabras ante los presentes, después de escuchar los testimonios de jóvenes que compartieron sus historias de vida y sus inquietudes.

En un mensaje dirigido especialmente a quienes atraviesan dificultades, León XIV afirmó: "Comprendo lo que sienten, sé que es duro, pero no pierdan la esperanza". También los convocó a comprometerse con sus propios proyectos y a trabajar junto a otras personas. "Haz cuanto puedas, con todo tu corazón, y suma tus esfuerzos a los de los demás", señaló.

El encuentro se desarrolló bajo el lema "¡Ánimo, levántate! Él te llama" y combinó música, testimonios, momentos de reflexión y oración. La vigilia fue un pedido especial del propio Pontífice, que quiso reservar un espacio de su visita al país para encontrarse con las nuevas generaciones y escuchar sus experiencias.

El mensaje del Papa y el llamado a no bajar los brazos

Durante su intervención, León XIV profundizó su mensaje de aliento y recordó que la fe puede convertirse en una fuente de fortaleza incluso en los momentos más difíciles. "Cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan", manifestó. Luego agregó: "Adelante, siempre adelante. El Señor camina contigo".

El Papa también se refirió a quienes sienten el llamado a dedicar su vida a la fe y los alentó a responder sin temor. "Yo sé que hay muchos jóvenes con la inquietud de dar su vida a Cristo. Cristo sigue llamando, no tengan miedo de responder", expresó.

En otro tramo, planteó que la experiencia religiosa no debe quedar separada de las actividades cotidianas. "También en las cosas ordinarias podemos encontrarnos con él. Por eso no tenemos que vivir dos vidas, una para Dios y otra para nosotros. Cuando trabajas o estudias, hazlo con amor y ofrécelo a Dios", sostuvo.

Sus palabras llegaron después de escuchar relatos que expusieron distintas realidades sociales y personales, desde las adicciones y la situación de calle hasta las dificultades para acompañar a personas vulnerables y las dudas que aparecen al momento de elegir una vocación.

Cuatro historias de vida frente a León XIV

Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Cristian, un joven que atravesó problemas de consumo, se alejó de su familia y llegó a vivir en la calle. Frente al Papa contó que encontró una oportunidad para comenzar su recuperación en el Hogar de Cristo de Moreno Sur, donde recibió contención, un lugar para dormir y acompañamiento.

"Hoy estoy de pie gracias a la familia grande del Hogar de Cristo, que un día recibió mi vida sin preguntarme quién era. Me dio un abrazo y me brindó un plato de comida caliente", relató. También explicó que la fe se convirtió en un sostén durante su proceso: cuando se siente desbordado, busca refugio en la oración.

Otra de las jóvenes que tomó la palabra fue Agustina, una maestra de escuela primaria que desde los 16 años realiza tareas de apoyo escolar y voluntariado. Nacida en Buenos Aires, hace un año se mudó a Viedma para continuar acompañando a niños en situación de vulnerabilidad.

Durante su intervención, planteó la frustración que siente cuando los esfuerzos no alcanzan para ayudar a quienes más lo necesitan y le preguntó al Pontífice cómo seguir acompañando a las personas excluidas cuando las respuestas parecen insuficientes.

También compartió su experiencia Guadalupe, una joven oriunda de Corrientes que se encuentra en una etapa de formación para ingresar a la congregación de las Hermanas de la Presentación de la Virgen María de Granada. Frente a León XIV habló sobre su vocación religiosa, la influencia de su familia y las dudas que surgieron en su camino a partir de las opiniones de los demás.

El cuarto testimonio fue el de Franco, periodista deportivo y docente, quien contó cómo descubrió su vocación religiosa durante una experiencia misionera a los 15 años. Actualmente trabaja como profesor de catequesis y literatura, y participa de distintas actividades comunitarias y parroquiales.

Una vigilia multitudinaria con música y oración

La actividad comenzó varias horas antes de la llegada del Papa, con la apertura de los accesos al predio y una programación que incluyó presentaciones musicales, testimonios y espacios de reflexión. Entre los artistas que participaron estuvieron Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo.

La propuesta también contó con momentos de oración y carpas de reconciliación, donde los asistentes pudieron acercarse a sacerdotes para confesarse. Aunque la convocatoria estuvo especialmente dirigida a jóvenes de entre 15 y 35 años, el encuentro fue abierto a personas de distintas edades.

León XIV llegó al lugar después de regresar de Córdoba, donde durante la mañana celebró una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y por la tarde mantuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Su arribo a Palermo estuvo acompañado por una multitud que lo esperó durante horas sobre la avenida Del Libertador. Desde el papamóvil saludó a los fieles, respondió a los gritos y aplausos y se detuvo para bendecir a varios bebés.

La vigilia marcó así el cierre de una jornada intensa, con un mensaje que puso en el centro las dificultades de las nuevas generaciones, la necesidad de sostener la esperanza y la importancia de construir respuestas colectivas frente a los problemas sociales.

Este miércoles será la última jornada de León XIV en la Argentina. Su agenda contempla una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto, una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján y, posteriormente, la despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Perú.