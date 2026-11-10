El derrumbe de la industria textil dejó 28.800 trabajadores sin empleo y 1.090 empresas menos

El sector acumula 14 meses consecutivos de caída interanual en la producción y trabaja con menos de la mitad de su capacidad instalada. Un informe de la Fundación Pro Tejer advierte sobre el deterioro de la actividad, el avance de las importaciones y el impacto de la recesión sobre el entramado productivo nacional.

martes 10 de noviembre de 2026 | 18:15hs.

La industria textil argentina atraviesa una profunda crisis que se profundizó durante la gestión de Javier Milei. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la cadena de valor textil, indumentaria y calzado perdió 28.818 puestos de trabajo registrados y sufrió el cierre de 1.090 empresas. Los números reflejan el impacto de la contracción del consumo, la caída de la producción y el cambio en las condiciones de competencia dentro del mercado interno.

El panorama se desprende de un informe de la Fundación Pro Tejer, que advierte que el sector acumula 14 meses consecutivos de caída interanual en la producción. La actividad permanece en terreno negativo desde julio de 2025 y se ubicó por debajo de los niveles de 2023 en 31 de los últimos 32 meses evaluados.

La pérdida de empleo representa una reducción del 23,9% de los puestos registrados de toda la cadena. Además, equivale al 32% del total de empleos industriales destruidos en el país durante el período analizado. En cuanto a las empresas, las 1.090 bajas representan el 17,7% del total de establecimientos que existían al comienzo de la gestión nacional.

Producción en retroceso y fábricas con máquinas paradas

Los indicadores de actividad muestran la profundidad del deterioro. En agosto de 2026, la producción textil registró una caída interanual del 9,4% y acumuló un retroceso del 33,8% respecto del mismo mes de 2023.

La situación también alcanza a la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado, que registró una contracción interanual del 14,7%. Dentro de ese segmento, el calzado fue uno de los rubros más afectados, con una caída del 30,8%.

La menor producción se traduce directamente en una fuerte capacidad ociosa de las fábricas. Durante agosto, las plantas textiles utilizaron apenas el 44,6% de su capacidad instalada. El promedio de los primeros ocho meses del año fue todavía menor, con un 40,6%, uno de los registros más bajos de toda la serie histórica, solamente superado por el período más crítico de la pandemia en 2020.

En términos concretos, seis de cada diez máquinas permanecen paradas en los establecimientos productivos. Esto implica que buena parte de la infraestructura industrial instalada no está siendo aprovechada, con consecuencias sobre la actividad, los ingresos de las empresas y la continuidad de los puestos laborales.

Menos consumo y mayor presencia de productos importados

El informe identifica entre los principales factores de la crisis la pérdida del poder adquisitivo de los hogares y la reducción de los ingresos disponibles para el consumo.

En agosto, el salario mínimo, vital y móvil registró una caída real del 12% interanual y acumuló un retroceso cercano al 44% frente a 2023. Los salarios registrados del sector privado también mostraron una disminución real del 2% interanual, mientras que los del sector público retrocedieron en igual proporción y se ubicaron un 25% por debajo de los niveles de 2023.

Con menos capacidad de compra, la indumentaria y el calzado quedan entre los consumos que muchas familias postergan o reducen. Los datos de ventas acompañan ese escenario: entre enero y agosto de 2026, las operaciones reales en centros comerciales cayeron un 11,1% interanual y se ubicaron un 28,5% por debajo de 2023. En supermercados, la baja fue del 7% interanual y del 16,2% respecto de dos años atrás.

A la contracción del mercado interno se suma un cambio en la composición de la oferta. Históricamente, la producción nacional abastecía aproximadamente la mitad del mercado de indumentaria y el resto correspondía a productos importados. Actualmente, según el relevamiento, los artículos provenientes del exterior representan cerca del 70% de la ropa comercializada en el país.

Entre enero y septiembre de 2026, las importaciones de indumentaria aumentaron un 46% en toneladas y un 25% en dólares respecto del mismo período del año anterior. Las compras externas de confecciones para el hogar también crecieron, en este caso un 12% en volumen.

El fenómeno plantea un escenario complejo para los fabricantes locales: mientras enfrentan una demanda interna debilitada, deben competir con una mayor presencia de productos extranjeros en las góndolas y los comercios.

La inversión también muestra señales de deterioro

Otro indicador que preocupa al sector es la caída de las inversiones destinadas a renovar y ampliar la capacidad productiva. Entre enero y septiembre de 2026, las importaciones de maquinaria textil alcanzaron apenas los 45 millones de dólares, un 56% menos que en igual período del año anterior.

Las proyecciones apuntan a que el año cerrará con alrededor de 60 millones de dólares en compras de maquinaria, uno de los niveles más bajos registrados para la actividad.

El dato adquiere relevancia porque la renovación tecnológica resulta fundamental para mejorar la productividad y sostener la competitividad de las empresas. Sin inversiones y con una parte importante de las plantas paralizadas, la recuperación del sector enfrenta obstáculos que no se limitan a una eventual mejora del consumo.

La dimensión del retroceso también se observa en el conjunto de la industria argentina: casi uno de cada cuatro cierres de empresas fabriles registrados desde diciembre de 2023 corresponde a la cadena textil, de indumentaria y calzado.

De esta manera, los números muestran que la crisis no se limita a una caída temporal de las ventas. La pérdida de establecimientos, la destrucción de puestos registrados, la capacidad instalada sin utilizar y el retroceso de las inversiones configuran un deterioro del entramado productivo que podría tener consecuencias de largo plazo.

Mientras el Gobierno nacional sostiene una estrategia económica centrada en la apertura comercial y la estabilización macroeconómica, los indicadores de la industria textil exponen las dificultades de una actividad que todavía no encuentra condiciones para recuperar sus niveles de producción y empleo. El desafío pasa por determinar cómo se sostendrá la producción nacional frente a un mercado cada vez más abastecido por importaciones y con consumidores que disponen de menos recursos.