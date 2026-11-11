Rehabilitaron el paso fronterizo internacional San Javier

El cruce internacional volvió a estar habilitado luego de permanecer cerrado debido a la crecida del río Uruguay, que había impedido el normal funcionamiento del paso fronterizo.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 7:00hs.

El Paso Fronterizo Internacional San Javier se encuentra nuevamente habilitado, luego de varios días de inactividad a raíz de la crecida del río Uruguay. La reapertura permite retomar el tránsito fronterizo entre Argentina y Brasil a través de este punto de conexión, que había quedado inhabilitado por las condiciones del río. De esta manera, se restablece la circulación para quienes utilizan habitualmente este cruce internacional.

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