León XIV les dijo a los jóvenes que “no se arrodillen ante aquello que no puede darles vida”

Ante más de un millón de jóvenes, el Pontífice llamó a no caer ante los ídolos del éxito, el dinero y la apariencia. También hubo música, testimonios y expresiones de fe durante la vigilia.

martes 10 de noviembre de 2026 | 23:00hs.

En su discurso ante más de un millón de jóvenes durante la vigilia de la juventud, este martes por la noche el papa León XIV instó a “no arrodillarse ante los ídolos de nuestro tiempo, como el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad y la búsqueda desenfrenada del placer”.

El Sumo Pontífice les dijo a los jóvenes argentinos que “a veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos. Hay también quienes hacen negocios ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias”.

Ante una multitud que no paró de cantar “Olé, olé, olé, León, León” y “Esta es la juventud del Papa”, el jefe de la Iglesia Católica agradeció las muestras de afecto y les pidió a los jóvenes que “todos están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo y que no se arrodillen ante aquello que no puede darles vida. Y si alguna vez han caído, levántense. No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”.

El encuentro de los jóvenes con el papa León XIV contó con momentos de diálogo, en los que algunos participantes subieron al escenario para compartir sus realidades sociales. También hubo espectáculos de música, danza y teatro. Al finalizar, el Papa impartió una bendición a todos los presentes y agradeció el afecto recibido del público.