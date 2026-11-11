Día histórico: Luján recibe al Papa León XIV

El sumo pontífice hablará a los pies de la basílica, donde brindará la última misa en la Argentina antes de continuar rumbo a Perú. Se espera “la misa para el pueblo sufriente”.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 2:14hs.

"Bienvenido León a la tierra de Francisco", dicen los murales pintados de celeste y blanco al costado de la autopista Acceso Oeste. Por acá pasará con su cápsula el papa León XIV hoy por la mañana. El sumo pontífice se dirigirá a los pies de la basílica de Luján, donde dará su última misa en la Argentina antes de continuar su gira latinoamericana en Perú.

Se tratará de una misa que promete ser distinta a la que organizó el gobierno nacional junto con la Ciudad de Buenos Aires el lunes, donde hubo carpas “vip” y privilegios para la farándula. Aquí se tratará de una jornada donde, según los organizadores, "tendrá prioridad el pueblo sufriente". En la previa, la vigilia que hicieron los movimientos sociales, organizaciones dedicadas a la caridad y personas con discapacidad marcaron el pulso de lo que será la jornada.

El martes por la tarde los feligreses se apresuraron para ingresar en auto por Acceso Oeste, antes de que cerrara el paso por completo a la ciudad a la medianoche. Otros llegan entusiasmados y sonrientes en tren con sus reposeras, aislantes y bolsas de dormir en las manos. También los movimientos sociales y las instituciones de caridad de la Iglesia católica iban ingresando por los accesorios con bombos y chalecos que decían: “Francisco y León un solo corazón”. Ellos serán los protagonistas de la misa.

A las 18 de ayer comenzó la vigilia en las plazas contiguas a la basílica, que estuvo cerrada esperando la llegada del Papa. Allí hubo shows musicales, entre los que tocaron Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, transmitieron en vivo el encuentro del Papa con jóvenes que se desarrollaron en Palermo y todos se prepararon para pasar la noche en la calle.

Rocío, por ejemplo, vino de Neuquén con su bebé. “Salimos el domingo a la madrugada y tuvimos un percance con el micro que se rompió, pero gracias a la Virgen lo repararon y seguimos viaje”, cuenta. Ella vino con sus compañeros de parroquia y todos durmieron la noche anterior en un colegio cerca de la basílica. “Ahora nos vamos a la plaza a hacer la vigilia y dormir ahí”, indica y finaliza: “Le pediría al Papa por el pueblo argentino y que la situación mejore”.

La ciudad de Luján está sitiada por la visita papal desde la medianoche y, en la previa, las calles se pintan de amarillo y blanco. La imagen de Robert Prevost estuvo en todas las casas y negocios y los lujanenses disfrutaron de la tranquilidad que daban las calles valladas antes de que las multitudes las desbordaran el miércoles. La ciudad parecía en suspensión a la espera de un acontecimiento que, todos saben, será histórico.

El silencio que produce la nula circulación de autos en el centro de Luján solo se interrumpe por las pruebas de sonido y los cánticos del coro municipal. Ellos están ensayando desde temprano al costado del escenario principal y acompañarán a León XIV durante la misa. También hizo su prueba de sonido Luciano Pereyra, el cantante lujanense que dará un show minutos antes del arribo del Papa y del comienzo de su última misa en el país. Y el gobernador Axel Kicillof recorrió junto al intendente Leonardo Boto.

A diferencia de la misa en Palermo —que organizan el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires—, aquí tendrán acceso especial para presenciar la misa las organizaciones de la Iglesia vinculadas a la caridad como lo son Cáritas y Hogares de Cristo, entre otras. Es más, la Conferencia Episcopal decidió que esta sea “la misa de la caridad”.

Con acampes, vigilias a cielo abierto y un despliegue organizativo sin precedentes, la ciudad bonaerense se prepara para recibir entre uno y cuatro millones de peregrinos en lo que promete ser uno de los eventos religiosos más convocantes de las últimas décadas.

La plaza Belgrano frente a la Basílica permaneció cerrada y en ella ubicaron sillas para unas 7 mil personas. Solo se podrá ingresar a ese predio con invitación previa y los que la deberán llegar a la plaza antes de las seis de la mañana de hoy, o se quedarán afuera. Otras 500 entradas se las repartieron entre el gobierno provincial, el municipio de Luján y también el gobierno nacional.

Además de la prioridad para “el pueblo pobre y sufriente”, como aseguró el intendente, asistirán también autoridades del gobierno bonaerense y representantes del gobierno nacional. Por la Casa Rosada participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández y el diputado nacional Sebastián Pareja.

Además de las 7500 personas que estarán en la plaza, hay patios o “corrales” donde el acceso es libre para cualquier persona. Esperan que en total asistan más de dos millones y medio de feligreses. Por la calle que conduce a la Basílica hay instaladas 20 megapantallas con sonido por las cuales se transmitirá la ceremonia del Papa en directo. El operativo de seguridad cuenta con 11 mil agentes.

Las villas y los barrios populares peregrinaron desde el puente Papa Francisco hasta la basílica. Salieron el martes por la noche y caminaron 8 kilómetros. Maximiliano y Andrea vinieron juntos el lunes. Durmieron dos noches en la calle para conseguir un buen lugar y lo lograron. Están pegados a la valla. Son hermanos y ella lo trajo a él con su silla de ruedas.

“Es la primera vez que voy a conocer a un Papa y es algo muy emocionante, histórico”, dice él. Vienen de Merlo y cuentan que la noche anterior “tiraron una mantita para descansar un rato”, pero que pasaron la noche “tomando mate”. Andrea desea con los ojos vidriosos “que los gobernantes se pongan la mano en el corazón y puedan cambiar las cosas porque el pueblo la está pasando mal y necesita amor, consideración y empatía con el adulto mayor, con la persona con discapacidad y con los enfermos”.

Estela, sin embargo, es de Luján. Está tomando mates con su esposo en la vereda y cuenta que vivieron acá toda la vida. Aprovecharon la proximidad de su casa con la basílica y pusieron una mesita en la que venden pizza, choris y gaseosas. “Me encantó el mensaje que dio en el Cottolengo sobre la importancia de ayudar y no olvidarnos de los discapacitados”, pronuncia ella y agrega que en su familia hay dos personas con discapacidad. “Realmente en este tiempo notamos que faltan insumos y no recibimos respuesta”, se lamenta.

Sobre el Papa agrega que “siento que él viene con la bandera de concientizar de que volvamos a ver al de al lado, a tener fe. Siento que estamos muy alejados del otro y nos estamos acostumbrando a no mirar a los demás”, puntualiza.

Otro grupo vino de Paraná, entre ellos Rosa, que tiene 83 años y se prepara para dormir también en la calle. “Voy a dormir acá para esperarlo. Venimos a verlo porque es una bendición que nos visite en este momento”, asegura.

Entre los movimientos sociales y organizaciones que van a hacer la vigilia también está Mónica de La Matanza. Viene con compañeros de Glew y Lomas de Zamora. Cuenta que son de la Fundación Vida Nueva y que hace 40 años trabajan con problemáticas de consumo. También que tienen casas de medio camino para mujeres con niños y para hombres.

“León es un amigo que sigue el legado del Papa Francisco, un hermano para nosotros”, pronuncia y se le quiebra la voz. Habla de la tarea de los Hogares de Cristo y de la importancia que tiene para ellos que el Papa haya mencionado el reclamo de Tierra, Techo y Trabajo. “La realidad está dura porque el narcomenudeo está avanzando en nuestros barrios y está agarrando a todos los nenes como soldaditos”, cuenta. Dice que esa es la lucha más importante que están dando en este momento.

La agenda del papa León XIV en su último día en la Argentina

La actividad de León XIV de hoy comenzará a las 8 con una visita al personal y a los internos del Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

A las 10, el Sumo Pontífice celebrará la santa misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Será el último gran encuentro religioso de su visita al país.

Luego, a las 13.30, tendrá lugar la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Una vez finalizada, a las 14, partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica por Sudamérica.