La industria misionera suma una propuesta de formación para operadores de calderas

El taller se dictará en Puerto Esperanza y contará con certificación oficial. Está dirigido tanto a trabajadores que necesitan acreditar sus conocimientos como a quienes buscan formarse en el oficio.

martes 10 de noviembre de 2026 | 23:30hs.

Puerto Esperanza será sede de una capacitación intensiva para operadores de calderas a biomasa, una propuesta que busca fortalecer la formación laboral y ampliar la disponibilidad de trabajadores calificados para las industrias de la región.

La jornada presencial tendrá lugar este viernes 13 de noviembre, de 8 a 14, en el Salón Cultural Ladislao Ziman, ubicado en calle Córdoba 69. La actividad es organizada de manera conjunta por el Municipio de Puerto Esperanza, la Confederación Económica de Misiones (CEM) y el Ministerio de Industria de la provincia.

Qué se aprenderá durante el taller

La formación incluirá contenidos técnicos y prácticos vinculados con la identificación de los principales componentes de una caldera a biomasa, sus principios de funcionamiento y las condiciones necesarias para lograr una operación eficiente.

Además, se abordarán los protocolos de actuación ante fallas técnicas o emergencias en equipos generadores, junto con las normas de seguridad e higiene que deben aplicarse durante las tareas de operación.

La propuesta contará con certificación oficial y está destinada a operadores de calderas a biomasa que ya se desempeñan en la actividad y necesitan acreditar sus competencias profesionales, de acuerdo con las exigencias de la Ley Provincial XVI N.º 1104.

También podrán participar personas interesadas en aprender el oficio, vecinos que busquen una alternativa de formación con salida laboral, estudiantes mayores de 18 años y público en general.

Cómo inscribirse

La capacitación apunta a responder a las necesidades del sector productivo de la zona, donde la biomasa ocupa un lugar estratégico en la matriz energética de las industrias forestoindustriales y agroalimentarias de Misiones.

Los interesados en participar deben completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/gKQpopeW81ayMm6C9.

El encuentro tendrá una duración de seis horas y se desarrollará íntegramente de manera presencial.