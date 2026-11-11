Luján se prepara para recibir al papa León XIV con un operativo de 30.000 personas y fuertes restricciones al tránsito

La ciudad bonaerense desplegará un amplio dispositivo de seguridad, salud y transporte para la misa que el Pontífice celebrará este miércoles a las 10 frente a la Basílica. Habrá cortes de calles y rutas, refuerzos ferroviarios y una vigilia para recibir a miles de fieles.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 7:07hs.

Luján se prepara para vivir una jornada histórica con la visita del papa León XIV, quien este miércoles encabezará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Para garantizar el desarrollo de la celebración, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires organizó un operativo especial que involucrará a unas 30.000 personas, entre efectivos policiales, voluntarios, personal sanitario, bomberos, agentes municipales y equipos de Defensa Civil.

El dispositivo contempla más de 11.000 efectivos policiales y un importante despliegue para ordenar la circulación de los miles de peregrinos que llegarán desde distintos puntos del país. La custodia directa del Pontífice estará a cargo de la Guardia Suiza y las fuerzas federales.

Entre las principales medidas, desde el mediodía del martes quedó restringido el ingreso de vehículos a la ciudad y se dispuso el corte total del Acceso Oeste en ambos sentidos, desde la avenida General Paz. Los automovilistas y micros deberán utilizar estacionamientos habilitados en los distintos accesos y continuar a pie por corredores señalizados hasta las inmediaciones de la Basílica.

También se establecieron restricciones en el centro de Luján y en distintos sectores cercanos al río. Los puentes Gogna y Mitre permanecen cerrados, mientras que el Mendoza permite únicamente la circulación peatonal.

Trenes y colectivos para trasladar a los peregrinos

El transporte ferroviario será una de las principales alternativas para llegar a la ciudad. Las líneas Sarmiento, entre Once, Luján y Mercedes, y San Martín, entre Retiro y Open Door, funcionarán con la mayor frecuencia posible.

Además, el Sarmiento incorporará 42 servicios especiales desde Moreno entre el martes y el miércoles. El último tren previo a la misa partirá a las 8.34 y llegará a Luján a las 9.38.

También se organizaron recorridos especiales de colectivos para acercar a los fieles desde localidades cercanas, con prioridad para personas con movilidad reducida.

Vigilia y llegada del Papa

Las actividades comenzaron este martes con la habilitación de los patios de Nuestra Señora de Luján y una vigilia en el Parque San Martín, que contará con propuestas musicales, artísticas, gastronómicas y espacios de servicios.

El papa León XIV llegará este miércoles alrededor de las 9.45 a la rotonda de acceso a la ciudad, luego de visitar el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Desde allí recorrerá aproximadamente dos kilómetros en papamóvil por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Plaza Belgrano, donde continuará a pie los últimos metros hasta el templo.

La celebración religiosa está prevista para las 10 y se extenderá hasta el mediodía.

Un importante operativo sanitario

El dispositivo también incluirá 1.212 trabajadores de la salud, 30 ambulancias y 85 puntos de atención. Se instalarán ocho unidades sanitarias, un hospital de campaña, un centro de emergencias y un shock room móvil.

Además, habrá 51 postas de cuidado distribuidas en distintos sectores, con personal sanitario y de seguridad, asistencia para personas extraviadas, puestos de hidratación y sanitarios.

Entre los elementos permitidos para los asistentes se encuentran termos y mates, reposeras, sillas plegables, bolsas de dormir, linternas, protector solar y mochilas de hasta 15 litros. En cambio, estarán prohibidos los envases de vidrio, bebidas alcohólicas, pirotecnia, drones, bicicletas, monopatines, carpas, sombrillas y mascotas, excepto animales de asistencia.

La visita de León XIV a Luján será una de las últimas actividades de su recorrido por la Argentina. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, definió el acontecimiento como un hecho histórico que trasciende lo religioso y destacó el mensaje del Pontífice sobre la solidaridad, la inclusión y la atención a los sectores más vulnerables.

Por otra parte, este miércoles será feriado en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026. Quienes no puedan trasladarse hasta Luján tendrán la posibilidad de seguir la misa a través de una pantalla gigante que se instalará en la Catedral de La Plata.