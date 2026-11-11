Emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para 13 departamentos de Misiones

El aviso rige este miércoles 11 de noviembre, entre las 12 y las 18. Advierten sobre posibles tormentas puntualmente severas, con ráfagas de viento, caída de granizo y lluvias intensas.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 8:00hs.

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 11 de noviembre, que alcanzará a 13 departamentos de la provincia. El aviso estará vigente entre las 12 y las 18, ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos de variada intensidad.

Según el informe, se esperan tormentas aisladas, algunas de ellas puntualmente severas, que podrían estar acompañadas por fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y precipitaciones intensas en cortos períodos.

Los departamentos comprendidos en la advertencia son Apóstoles, Cainguás, Candelaria, Capital, Concepción, Guaraní, Libertador General San Martín, Leandro N. Alem, Montecarlo, Oberá, San Ignacio, San Javier y 25 de Mayo.

Por su parte, la Dirección General de Alerta Temprana anticipó una jornada inestable en Misiones debido al ingreso de aire cálido y húmedo, que favorecerá la formación de chaparrones y tormentas, principalmente en las zonas sur y centro.

En cuanto a las condiciones previstas, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 5 y 20 milímetros, con vientos del noreste y norte, a velocidades de entre 3 y 16 kilómetros por hora.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima provincial de 17 grados, prevista en San Vicente, y una máxima de 27 grados en Posadas.

Ante este escenario, los organismos provinciales recomendaron mantenerse informados y prestar atención a posibles avisos de alerta a corto plazo, de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.