Investigación del doble crimen de Los Helechos apunta a determinar los movimientos del acusado

El análisis de su teléfono celular será una medida clave para rastrear sus desplazamientos y comunicaciones antes y después de los asesinatos. El sospechoso fue indagado y se abstuvo de declarar.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 8:36hs.

Foto: Cristian Valdez.

La reconstrucción de los movimientos de Marcelo Enrique I., de 40 años, es una de las principales líneas de trabajo en la investigación por los asesinatos de Sergio Schulz y Griselda Gritzmacher en Los Helechos. Para avanzar, los investigadores avanzan en el análisis del teléfono celular del único detenido por el doble crimen.

La pericia buscará establecer sus desplazamientos y comunicaciones durante los días previos y posteriores al hecho, además de identificar posibles contactos relevantes para la causa. La información podría aportar nuevos elementos para apuntalar la hipótesis investigativa y respaldar la acusación.

El hombre fue indagado el viernes ante el Juzgado de Instrucción interviniente, luego de designar un defensor oficial. Durante la audiencia, se abstuvo de declarar.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que fue imputado, aunque no trascendieron los delitos que le atribuyeron formalmente. El acusado permanece detenido a disposición de la Justicia.

El análisis del celular se sumará a otras medidas y pericias sobre elementos secuestrados. Dos cascos vinculados al sospechoso dieron positivo en las pruebas de luminol, mientras que también está previsto analizar la motocicleta que utilizaba para trabajar como conductor de la aplicación DiDi.

La investigación busca determinar el móvil del ataque y si estuvo relacionado con la actividad comercial de la pareja, dedicada a la venta financiada de electrodomésticos. Schulz y Gritzmacher fueron hallados asesinados el 29 de octubre en Picada Sargento Cabral, en Los Helechos.