Irán aplica reciprocidad y declara a la Armada y Fuerza Aérea argentina como grupo terrorista

La medida responde a la decisión del Gobierno argentino, adoptada a finales de marzo, de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista, indicó el ministerio iraní en un comunicado.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 8:57hs.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anunció este miércoles que el país ha designado a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas. La medida responde a la decisión del Gobierno argentino, adoptada a finales de marzo, de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista, indicó el ministerio en un comunicado.

El ministerio iraní calificó la decisión de Argentina de "hostil y contraria a los principios fundamentales del derecho internacional" y señaló que la medida iraní se basa en el principio de reciprocidad y en una ley nacional sobre acciones recíprocas frente a la designación del CGRI como organización terrorista por parte de Estados Unidos.

La ley contempla la adopción de contramedidas equivalentes contra los países que acaten o apoyen las acciones de Washington contra Teherán, según el comunicado.

El ministerio responsabilizó al Gobierno argentino de todas las consecuencias derivadas de su decisión y subrayó que el CGRI es parte integrante de las Fuerzas Armadas iraníes. La oficina del presidente argentino, Javier Milei, anunció el 31 de marzo que Argentina había designado al CGRI como organización terrorista.

La decisión se produjo después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, instara a sus aliados a designar al CGRI y Hizbulá como organizaciones terroristas.

El Gobierno argentino afirmó que la medida se había adoptado en respuesta al apoyo del CGRI a Hizbulá, un grupo armado libanés al que Buenos Aires responsabiliza del mortífero atentado perpetrado en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en la capital argentina. El ataque dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

A principios de este mes, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní anunció que Teherán había designado a la Marina Real, a la Real Fuerza Aérea y al Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido como entidades "terroristas y hostiles" debido a las acciones del Gobierno británico contra Irán.