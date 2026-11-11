León XIV reunió a 2,5 millones de fieles en Buenos Aires y estableció un récord en su pontificado

La multitud acompañó al Pontífice durante la misa en el Monumento de los Españoles y su recorrido por la avenida Libertador. La cifra fue confirmada por el Vaticano y superó las convocatorias de otras celebraciones de su pontificado. Todavía restan las misas de Córdoba y Luján.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 8:30hs.

El papa León XIV convocó a unos 2,5 millones de fieles durante su misa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una cifra que marcó un récord de asistencia en su pontificado. La multitud se concentró en el entorno del Monumento de los Españoles y acompañó al Santo Padre durante su recorrido en papamóvil por la avenida Libertador.

El número fue confirmado por el Vaticano y coincidió con las estimaciones de las fuerzas policiales. De esta manera, la celebración en Argentina superó en convocatoria a otras actividades multitudinarias encabezadas por León XIV, entre ellas una misa en Madrid y un encuentro con jóvenes durante el Jubileo en Roma, en la explanada de Tor Vergata.

La jornada también estuvo marcada por un importante despliegue organizativo. Unos 25.000 voluntarios participaron de las tareas de asistencia y coordinación, mientras que la cobertura periodística contó con aproximadamente 1.500 acreditados.

La visita del Pontífice ya había generado importantes concentraciones en otros puntos de su recorrido. Durante su traslado a Claypole, donde visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, unas 100.000 personas se acercaron para verlo pasar y otras 3.000 lo recibieron en las inmediaciones de la institución.

El antecedente histórico más cercano en cuanto a convocatoria se remonta a 1982, cuando el papa Juan Pablo II encabezó una misa por la paz en el barrio porteño de Palermo, que reunió a aproximadamente dos millones de fieles.

Sin embargo, la gira de León XIV por el país todavía tiene otras dos celebraciones centrales. En Córdoba y Luján se espera la presencia de al menos un millón de personas en cada encuentro, por lo que la convocatoria podría volver a alcanzar cifras multitudinarias.

La misa en Luján, prevista para este miércoles, será una de las últimas actividades de su visita a la Argentina y tendrá lugar frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, con un amplio operativo de seguridad y asistencia para recibir a los peregrinos.