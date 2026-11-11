Alem presentó la Fiesta Nacional de la Navidad con diez jornadas gratuitas y más de 20 carrozas

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó el lanzamiento de la 31.ª edición de la celebración, que se realizará del 5 al 27 de diciembre en Leandro N. Alem. Habrá desfiles, exposiciones, propuestas gastronómicas y espectáculos musicales con artistas nacionales y provinciales.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 8:57hs.

Leandro N. Alem se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, uno de los acontecimientos culturales y turísticos más convocantes de Misiones. El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este martes el lanzamiento de la 31.ª edición, que tendrá diez jornadas con entrada libre y gratuita durante diciembre.

La celebración se desarrollará los días 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de diciembre, con una programación que incluirá cuatro desfiles de carrozas alegóricas, muestras religiosas y navideñas, exposiciones comerciales y artesanales, propuestas gastronómicas y espectáculos musicales.

La presentación se realizó en el Taller Permanente de la Fiesta, ubicado en el predio de avenida Libertador, donde por primera vez desde el nacimiento del evento, en 1995, se llevó adelante el lanzamiento oficial. Allí se confeccionan durante todo el año los adornos, las carrozas y los vestuarios que forman parte de la celebración.

Durante el acto, Passalacqua destacó el trabajo de quienes hacen posible la fiesta y expresó su vínculo con la localidad. “Durante estos 21 días, Alem se convierte en Belén”, manifestó, al referirse al significado religioso y comunitario de la propuesta.

El gobernador también resaltó el valor de la celebración como espacio de encuentro e inclusión y sostuvo que la gratuidad permite que más familias puedan participar. Además, señaló el impacto económico que genera la llegada de visitantes para los artesanos, comerciantes, emprendedores gastronómicos y alojamientos de la zona.

Desfiles, carrozas y espectáculos musicales

Uno de los principales atractivos serán los tradicionales desfiles, que se realizarán frente al predio los sábados 5 y 12 de diciembre a las 21 y los domingos 6 y 13 a las 20. Participarán más de 600 personas y se presentarán más de 20 carrozas alegóricas elaboradas en el taller permanente.

La programación artística contará con figuras como Germán Barceló, Destino San Javier, Rodrigo Tapari, Los Nombradores del Alba, Diego Gutiérrez, Mila y Agapornis, además de artistas provinciales y locales.

También se desarrollarán el Concurso Internacional de Cuentos Navideños, el Torneo de Ajedrez, el Desfile de Mascotas con temática navideña y el Encuentro de Escultores. A estas propuestas se sumarán una exposición de autos antiguos, talleres infantiles y de cocina navideña y un encuentro de zumba.

Dentro del predio, los visitantes podrán recorrer las muestras del Antiguo y Nuevo Testamento, la Exposición de Pesebres del Mundo, que reúne más de 300 piezas de distintos países, y los espacios temáticos de la casita de Papá Noel y su fábrica de juguetes.

Además, habrá una Expo Comercial y de Artesanías, stands de iglesias, comerciantes y artesanos, y un patio gastronómico con más de 40 puestos.

Una jornada especial por los 100 años de Alem

Durante el lanzamiento, el intendente Matías Sebely anunció que el sábado 26 de diciembre se realizará una celebración especial para conmemorar el centenario de la imposición del nombre de Leandro N. Alem.

El jefe comunal destacó que todas las actividades y atractivos de la fiesta serán gratuitos y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y del sector privado para sostener la organización.

Asimismo, recordó que en la edición anterior la celebración recibió a más de 100.000 visitantes y destacó el posicionamiento de Alem dentro del circuito nacional de turismo religioso.

Por su parte, el presidente de la Comisión Organizadora, Marcelo Dacher, recordó que la fiesta nació en diciembre de 1995 como un encuentro entre las comunidades religiosas de la localidad. Las primeras ediciones se realizaron en la plaza central, con coros de música cristiana y obras de teatro.

En 2011 se incorporaron las carrozas, la feria artesanal, las muestras de pesebres y las propuestas gastronómicas. A fines de 2013 obtuvo el reconocimiento nacional y dos años después se trasladó al actual predio, donde funciona el Parque Temático de la Navidad, de más de 4,5 hectáreas.

Un taller que trabaja durante todo el año

Otro de los aspectos destacados durante la presentación fue el trabajo del Taller Permanente de la Fiesta de la Navidad, donde artesanos, soldadores, modistas, carpinteros y electricistas elaboran las estructuras y decoraciones que luego se distribuyen por distintos sectores de la ciudad.

El espacio también funciona como escuela de oficios y centro de reciclaje. En los últimos 15 años se reutilizó más de un millón de botellas de plástico aportadas por vecinos, escuelas e iglesias.

La directora del taller, Graciela Haupt, agradeció el acompañamiento de las instituciones y destacó el compromiso de quienes colaboran durante todo el año para ampliar la ornamentación navideña.

De esta manera, Alem comienza la cuenta regresiva para una nueva edición de su Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, una celebración que combina tradición, expresiones religiosas, cultura y turismo, y que cada diciembre convoca a miles de visitantes de Misiones y de otras provincias.