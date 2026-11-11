Misiones invertirá $31.500 millones en obras sobre la ruta 14 que comenzarían en el verano 2027

El Gobierno provincial financiará con créditos del BID una intervención de 47,47 kilómetros entre Leandro N. Alem y Campo Viera. Cuatro empresas presentaron ofertas en la licitación y los trabajos se iniciarían este verano entrante, con un plazo de ejecución de dos años.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 8:58hs.

Misiones avanzará con recursos propios y financiamiento internacional en la repavimentación de la ruta nacional 14 y la construcción de terceras trochas y carriles de adelantamiento entre Leandro N. Alem, Oberá y Campo Viera. La obra, resuelta tras retracciones y dilataciones del gobierno nacional, demandará una inversión oficial de $31.505.862.831 y, según adelantó el gobernador Hugo Passalacqua, los trabajos comenzarían durante el verano de 2027.

La apertura de sobre de la licitación pública se realizó el viernes pasado en Oberá. Allí se presentaron cuatro empresas oferentes, cuyas propuestas ahora están en etapa de evaluación técnica y económica, previa a la definición de la adjudicación.

El proyecto comprende una intervención de 47,47 kilómetros, desde el kilómetro 849,42, en Leandro N. Alem, hasta el kilómetro 896,89, en Campo Viera. El plazo previsto para completar los trabajos es de 24 meses.

El financiamiento estará garantizado mediante créditos gestionados por la Provincia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Programa de Corredores Estratégicos y Gestión de Rutas. De esta manera, Misiones asumirá la ejecución de una intervención sobre una ruta nacional que, por su importancia para la conectividad y la producción, requiere obras de infraestructura de mayor escala.

Durante el acto, Passalacqua sostuvo que la construcción de terceras trochas es un proyecto largamente esperado y que debería haber sido ejecutado por la administración nacional. Sin embargo, ante la falta de avances en ese sentido, explicó que la Provincia tomó la iniciativa de buscar financiamiento para concretarlo.

"El hecho de tener cuentas sanas y un manejo transparente de los recursos públicos permite que, cuando buscás financiamiento, te lo otorguen", valoró el gobernador, al referirse a las condiciones que hicieron posible gestionar los créditos para la inversión. También destacó el impacto que tendrá la obra en la generación de empleo, la actividad económica local y las condiciones de circulación.

Repavimentación y diez kilómetros de terceras trochas

La intervención contempla la repavimentación completa de la calzada y un refuerzo estructural con asfalto modificado a lo largo de los 47,47 kilómetros. A esto se sumará la construcción de aproximadamente diez kilómetros de terceras trochas y carriles de adelantamiento, distribuidos en siete sectores considerados estratégicos.

En particular, se proyectaron cuatro tramos de carriles de adelantamiento entre Leandro N. Alem y Oberá, además de tres terceras trochas de ascenso destinadas a facilitar la circulación de vehículos pesados en pendientes pronunciadas. Entre los sectores contemplados se encuentran las subidas de los arroyos Ramón y Yazá.

La obra también incluirá intervenciones específicas en puntos críticos de la traza. Una de ellas será la instalación de un nuevo sistema de contención vehicular en el puente sobre el arroyo Yazá, mientras que en el arroyo Ramón se reconstruirá la alcantarilla mediante elementos premoldeados. Esta última intervención incorporará pasos de fauna.

Además, se construirán dársenas y nuevos refugios para pasajeros del transporte público, con el objetivo de mejorar las condiciones de espera y ascenso y descenso de usuarios.

Un corredor con más de 5.000 vehículos diarios

La ruta nacional 14 constituye uno de los principales corredores para la circulación de la producción del centro de Misiones. El tramo incluido en la licitación registra un tránsito superior a los 5.000 vehículos diarios, con una importante participación del transporte pesado.

En ese contexto, la incorporación de carriles de adelantamiento apunta a mejorar la fluidez de la circulación, reducir las situaciones de riesgo durante las maniobras de sobrepaso y facilitar el desplazamiento de camiones que transportan productos de las cuencas yerbatera, tealera y forestoindustrial.

Uno de los puntos que concentra especial atención es el sector del puente sobre el arroyo Yazá, identificado como un tramo crítico por su siniestralidad. Las intervenciones previstas buscan mejorar la seguridad de quienes utilizan diariamente ese corredor, entre ellos trabajadores, productores y transportistas.

Según las estimaciones presentadas para el proyecto, la obra beneficiará directamente a entre 30.000 y 50.000 personas que transitan habitualmente por esos tramos. También se espera que contribuya a reducir los costos logísticos de las economías regionales mediante mejores condiciones de circulación y transporte.

Proyectan una segunda etapa hasta San Vicente y San Pedro

En paralelo con la licitación de este primer tramo, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) trabaja en los proyectos técnicos para ampliar las intervenciones sobre la ruta nacional 14.

La segunda etapa alcanzaría el sector hasta San Vicente y podría extenderse incluso hasta San Pedro. De concretarse, permitiría dar continuidad a las mejoras de infraestructura sobre uno de los corredores más importantes para la conexión del centro y norte de Misiones.

Del acto de apertura de sobres participaron el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán; el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Nicolás Mazal; los intendentes de Oberá, Pablo Hassan, y de Leandro N. Alem, Matías Sebely; el jefe del Departamento Jurídico de la DPV, Fernando Martínez; el delegado del Distrito 15 de Vialidad Nacional, Marcelo Delfino, y representantes legales de las cuatro empresas oferentes.