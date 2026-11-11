Misiones lanzó el Bono Cultural con 100.000 números y un Toyota Yaris 0 km como premio principal

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó la presentación de una nueva herramienta de financiamiento destinada a artistas, academias y organizaciones culturales. La iniciativa busca que los beneficiarios puedan recaudar fondos para sostener sus actividades y desarrollar proyectos. El sorteo será el 28 de mayo de 2027.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 8:46hs.

En el marco del Día de la Tradición, el Gobierno de Misiones presentó este martes en Posadas el Bono Cultural Misionero, una iniciativa destinada a fortalecer el financiamiento de artistas, trabajadores, academias y organizaciones culturales de toda la provincia.

El lanzamiento fue encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua en el cuarto tramo de la Costanera, donde destacó la importancia de generar herramientas que permitan al sector sostener sus actividades y concretar nuevos proyectos.

“Queremos que puedan financiar sus actividades que son enormes y mueven a miles de misioneros”, expresó el mandatario, al explicar que el dinero recaudado mediante la comercialización de los bonos quedará íntegramente en manos de las organizaciones y trabajadores beneficiarios.

La propuesta es impulsada a través de la Secretaría de Estado de Cultura y replica una modalidad de financiamiento que ya se implementó en el ámbito deportivo mediante el Depor Bono.

El programa contempla la emisión de 100.000 bonos y tendrá su sorteo el 28 de mayo de 2027. El primer premio será un Toyota Yaris 0 km, mientras que el segundo y tercer premio consistirán en equipos de audio profesionales.

La emisión y organización de los sorteos estarán a cargo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), con el aporte de ese organismo, la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) y el área de Cultura para la conformación de los premios.

Quiénes podrán acceder al beneficio

Entre los potenciales beneficiarios se encuentran trabajadores y organizaciones inscriptos en el Registro de Trabajadores de la Cultura de Misiones (RTCM), integrantes del Instituto Provincial de la Danza, trabajadores vinculados al Instituto Provincial del Teatro Independiente y entidades del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones. También se contempla a músicos comprendidos en los registros del Instituto Nacional de la Música.

Durante la presentación, el ministro de Cultura, José Martín Schuap, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y señaló que la cultura, al igual que el deporte, representa un espacio de formación y transmisión de valores.

Por su parte, la directora del Instituto Provincial de la Danza, Andrea Mutti, consideró que la iniciativa responde a una demanda histórica del sector, que necesita alternativas para financiar proyectos y sostener el funcionamiento de academias y organizaciones.

En la misma línea, Fabiana Pizzutti, profesora del Ballet Tradiciones de Oberá, valoró la posibilidad de contar con un mecanismo de financiamiento autogestivo. Explicó que muchas academias tienen dificultades para trasladar a sus alumnos a encuentros y competencias fuera de Misiones, por lo que el bono podría facilitar esas experiencias.

La danza y las tradiciones acompañaron el lanzamiento

La presentación estuvo acompañada por una jornada artística en la Costanera de Posadas, con la participación de 16 escuelas y agrupaciones de danza de distintos puntos de la provincia.

Durante el encuentro se realizó la entrega simbólica de los primeros números del Bono Cultural Misionero al Ballet Tradiciones de Oberá, representado por Fabiana Pizzutti, y al Ballet Tradiciones de Salto Encantado, representado por el profesor Nahuel Delgado.

La actividad reunió a docentes, bailarines y referentes culturales, y puso en escena distintas expresiones folklóricas y tradicionales de Misiones.

De esta manera, la Provincia puso en marcha una nueva alternativa de financiamiento que busca fortalecer el trabajo de las organizaciones culturales y acompañar el desarrollo de proyectos artísticos en las distintas localidades.