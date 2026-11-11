Bertulazzi, exmiembro de las Brigadas Rojas, burló la tobillera y escapó por el balcón

Bertulazzi cumplía arresto domiciliario mientras aguardaba su extradición a Italia. La fuga se descubrió cuando la central de monitoreo advirtió que la señal permanecía inmóvil y, al revisar la vivienda, encontró un dispositivo casero adherido a la tobillera.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 9:04hs.

La fuga ocurrió en un edificio del barrio porteño de San Telmo.

Leonardo Bertulazzi, de 74 años, escapó del departamento de Buenos Aires donde cumplía arresto domiciliario. El exmiembro de las Brigadas Rojas esperaba su extradición a Italia, donde tiene una condena de 27 años por el secuestro de un empresario naval y su participación en la organización armada.

La fuga ocurrió en un edificio del barrio porteño de San Telmo. Según la reconstrucción informada por fuentes oficiales a medios bonaerenses, Bertulazzi salió desde el balcón del departamento, ubicado en el quinto piso, y se descolgó hasta la calle con ayuda de un arnés.

El plan también habría incluido una maniobra para engañar al sistema de monitoreo electrónico. Bertulazzi dejó adherido a la tobillera un dispositivo artesanal que simulaba parámetros corporales -como temperatura, pulsaciones y humedad- para evitar que la ausencia del detenido activara una alerta inmediata.

La evasión se detectó cuando en la central de monitoreo llamó la atención que la señal permaneciera inmóvil durante un período prolongado. Una comitiva policial fue enviada a inspeccionar el domicilio y encontró el departamento vacío, además del artefacto montado sobre la tobillera.

Por las características del dispositivo y los antecedentes de Bertulazzi, los agentes sospecharon inicialmente que podía tratarse de una trampa con explosivos. Intervinieron la División Explosivos y la Unidad de Búsqueda de Evidencias de la Policía Federal, que descartaron la presencia de material detonante y determinaron que se trataba de un señuelo térmico.

Tras confirmar la fuga, el Juzgado Federal 1, a cargo de María Servini, ordenó la captura internacional del prófugo. La Policía Federal desplegó un operativo y comenzó a revisar cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el recorrido que habría realizado desde el edificio.

Bertulazzi había pasado más de cuatro décadas en la clandestinidad y ya había sido detenido en Argentina en 2002. En julio de 2025, la Corte Suprema dejó firme su extradición a Italia; pese a ello, permanecía bajo arresto domiciliario por razones de edad y salud cuando concretó la fuga.