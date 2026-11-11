Feligreses de Jardín América participaron de la vigilia en Luján por la visita del papa León XIV

Un grupo de vecinos de la localidad misionera viajó para estar presente en la celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La hermana Rosalía Franco destacó el clima de oración y adoración que se vivió durante la espera del Sumo Pontífice.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 9:18hs.

Foto: Esteban González

Feligreses de Jardín América participaron de la vigilia realizada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina. Los misioneros viajaron especialmente para formar parte del encuentro religioso y aguardar la llegada del Santo Padre.

Una de las integrantes del grupo es la hermana Rosalía Franco, perteneciente al Rito Bizantino Ucranio, quien se encontraba frente al templo y compartió sus sensaciones durante la jornada.

"Estamos en la casa de Mamá María y de todos los argentinos, muy contentos, con una emotiva vigilia donde hubo oración y adoración al Santísimo", expresó.

Sobre la concurrencia, señaló que desde las primeras horas de este miércoles se registró una presencia masiva de fieles. "La gente viene a encontrarse con la Virgen, a rezar, a descubrirse a sí misma y tener dentro de un rato un mensaje del papa León", manifestó.

Además de la hermana Rosalía, otros vecinos de la ciudad de las diagonales viajaron hacia Luján. Partieron desde la terminal de ómnibus local durante la mañana del martes, motivados por la fe y la posibilidad de participar de la celebración encabezada por el líder de la Iglesia Católica.

La visita del Papa a Luján forma parte de las últimas actividades de su paso por el país. Antes de dirigirse a la Basílica, León XIV visitó durante la mañana de este miércoles la cárcel de Devoto, donde mantuvo un encuentro con personas privadas de la libertad y les dejó un mensaje.

Tras presidir la Santa Misa frente al santuario de la patrona de los argentinos, el Pontífice regresará a la Ciudad de Buenos Aires y continuará su viaje hacia Perú, país donde desarrolló gran parte de su vida consagrada como sacerdote, obispo y cardenal, antes de ser elegido Papa en el último cónclave.