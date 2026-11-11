Los Totora hicieron bailar a una multitud en el cierre de la Pre Expo Eldorado 2026

La Costanera de Eldorado fue escenario de una multitudinaria noche de música y baile con la presentación de Los Totora. La celebración marcó el cierre de las actividades previas a la Expo Eldorado 2026, que comenzará este jueves 12 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 15, con una amplia programación artística y propuestas para toda la familia.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 10:17hs.

Foto: Matías Bordón.

La expectativa por la Expo Eldorado 2026 crece en la Capital del Trabajo. Este martes por la noche, una multitud se reunió en el patio de comidas de la Costanera para disfrutar de la presentación de Los Totora, que hicieron bailar al público y pusieron el broche de oro a las dos jornadas de la Pre Expo.

La reconocida banda de cumbia fue la gran protagonista de una noche que combinó música, gastronomía y entretenimiento, en un ambiente festivo que anticipó lo que se vivirá durante los próximos días en la ciudad.

La programación también contó con las presentaciones de Grupo Nocturna y Las Estrellas Cerveceras, que acompañaron la propuesta musical de la última noche de la Pre Expo.

Las actividades habían comenzado el lunes con la actuación de Los Continuados, que también convocaron a una gran cantidad de vecinos y visitantes en el Paseo Gastronómico de la Costanera.

De esta manera, Eldorado comenzó a palpitar una nueva edición de la Feria Provincial del Trabajo, considerada la exposición a cielo abierto más grande de la región. Durante cuatro jornadas, reunirá propuestas comerciales, industriales, productivas, gastronómicas, culturales y recreativas.

Cuatro días de espectáculos en la Expo Eldorado 2026

La Expo Eldorado abrirá sus puertas este jueves 12 de noviembre y continuará hasta el domingo 15, con una extensa grilla de artistas y espectáculos distribuidos en tres espacios: el Anfiteatro, el Patio de Comidas y el Paseo Gastronómico.

Jueves 12 de noviembre

La jornada inaugural contará con las presentaciones de Intercolegiales, Coembotá Nueva Generación, Los Chukaros, Fabián Meza, Lira Verá Dúo y Sombras en el Anfiteatro.

En el Patio de Comidas actuarán DJ Electra, Analía Gauler, Grupo Nocturna, Golden y Lucas y Banda. Por su parte, el Paseo Gastronómico tendrá las presentaciones de Pequeños Gigantes, Sofía y Chino y Banda Grupo Azul.

Viernes 13 de noviembre

El segundo día ofrecerá en el Anfiteatro los espectáculos de Herencias de Mi Tierra, Nuestro Canto, Gringo Barreto, Doble 5, Grupo La Previa y 7 Lunas.

En el Patio de Comidas se presentarán Brenda Chamorro, Constanza Zappelli, Carina La Estrellita y Estación 13. Mientras tanto, el Paseo Gastronómico recibirá a A-Street Servan, Grupo Carmont, Steel Rock y Pogo.

Sábado 14 de noviembre

La programación del sábado incluirá en el Anfiteatro a MixDance Studio, Nueva Generación, Ruleta, Roma 9/17, JAF y Cristian y La Ruta.

En el Patio de Comidas actuarán Novo Axe, Grupo Viral, Bate Coração, Cris Kaiser y Luciano y su Grupo. En el Paseo Gastronómico subirán al escenario Gerardo Castillo, Maga Madrita, Banda Mix y Leo y su Grupo.

Domingo 15 de noviembre

La última jornada de la Expo Eldorado 2026 contará con las presentaciones de Studio Like Dance, Escuela de Danzas Juana Azurduy, Grupo Antares, 4D Copa, Tche Marotos y Roberto Edgard Volcán y sus Amigos de la Cumbia Retro 90 en el Anfiteatro.

En el Patio de Comidas actuarán Chitata, Alma Norteña, Confluencia Chamamecera, La Quarta y Maxi La Escala. Finalmente, el Paseo Gastronómico tendrá los espectáculos de Mónica Garcete, Víctor Martínez y su Banda, Escalera 10 y ChinoRock.

Estacionamiento y recomendaciones para los visitantes

Desde la organización también se dieron a conocer los valores del estacionamiento para quienes concurran al predio durante las cuatro jornadas.

El costo será de 4.000 pesos para automóviles y 2.000 pesos para motocicletas. El pago se realizará exclusivamente en efectivo.

El servicio de cuidado de vehículos estará disponible hasta las 2 de la madrugada y contará con la participación de Scouts de Argentina.

Con una programación que reúne a numerosos artistas y grupos de distintos géneros, la Expo Eldorado 2026 se prepara para recibir a miles de visitantes de la ciudad y de localidades vecinas.

Tras el multitudinario cierre de la Pre Expo, la Capital del Trabajo se dispone a vivir cuatro jornadas en las que la producción, el comercio, la industria, la gastronomía y la cultura volverán a encontrarse en uno de los eventos más convocantes de la región.