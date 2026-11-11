Secretarios escolares de Misiones se reunieron para avanzar en la digitalización de los trámites

La jornada se realizó el jueves 5 de noviembre en el Club de Educación de Posadas. El encuentro estuvo centrado en la implementación de herramientas digitales para los procedimientos administrativos del sistema educativo provincial.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 10:01hs.

Secretarios escolares de distintos puntos de Misiones participaron el jueves 5 de noviembre de una reunión de trabajo dedicada a la digitalización de los trámites administrativos a través de la página oficial del Consejo General de Educación (CGE). El encuentro se desarrolló en el Club de Educación, ubicado en la intersección de las calles 109 y 148 de la ciudad de Posadas. La convocatoria fue realizada por la prosecretaria del CGE, Analía Glinka, con el objetivo de reunir a los referentes administrativos del sistema educativo provincial para trabajar sobre la implementación de herramientas digitales. Durante la jornada se abordaron los mecanismos de digitalización y su aplicación en las tareas cotidianas de las secretarías escolares. El eje de trabajo fue la modernización de los procedimientos administrativos y el uso de la plataforma oficial del organismo para la gestión de los trámites escolares.

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