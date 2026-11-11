Secretarios escolares de Misiones se reunieron para avanzar en la digitalización de los trámites
Secretarios escolares de distintos puntos de Misiones participaron el jueves 5 de noviembre de una reunión de trabajo dedicada a la digitalización de los trámites administrativos a través de la página oficial del Consejo General de Educación (CGE).
El encuentro se desarrolló en el Club de Educación, ubicado en la intersección de las calles 109 y 148 de la ciudad de Posadas. La convocatoria fue realizada por la prosecretaria del CGE, Analía Glinka, con el objetivo de reunir a los referentes administrativos del sistema educativo provincial para trabajar sobre la implementación de herramientas digitales.
Durante la jornada se abordaron los mecanismos de digitalización y su aplicación en las tareas cotidianas de las secretarías escolares. El eje de trabajo fue la modernización de los procedimientos administrativos y el uso de la plataforma oficial del organismo para la gestión de los trámites escolares.