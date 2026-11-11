El mensaje de León XIV a los presos de Devoto: “Tienen una oportunidad para hacer las paces con Dios”

Antes de poner rumbo a Perú, el Pontífice se ha querido encontrar con los presos del centro penitenciario de Buenos Aires para recordar que incluso entre los muros de una prisión puede abrirse un camino hacia una vida nueva.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 9:29hs.

El Papa León XIV inició este miércoles la última jornada de su viaje a Argentina con un gesto de cercanía hacia quienes viven privados de libertad, visitando la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, donde saludó a 70 internos y les ha dirigido un mensaje de esperanza y reflexión sobre la fragilidad humana.

Durante su intervención, León XIV ha invitado a reflexionar sobre “los límites de la condición humana” en una sociedad que presenta la vulnerabilidad como un defecto que debe corregirse y ha alertado sobre las falsas sensaciones de poder que ofrecen las drogas, el dinero fácil, la violencia o la corrupción: “Muchas veces, nosotros tomamos conciencia del límite a través del pecado y de sus consecuencias, ya sea por haber cometido un error, por haber sufrido a causa de una enfermedad o de la muerte de un ser querido”.

Después, el Papa dejó claro a los presos que su condena no tiene por qué determinar todo su futuro y que la reinserción comienza también por la posibilidad de una transformación personal: “Esto significa que, aun en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundos que hayan podido experimentar o causar, esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”.

Además, el Papa se puso en el lugar de los internos y reconocer sus heridas, sin justificar sus errores: “Sé que este lugar, tanto en su estructura como en su organización, nos revela la dureza del límite: el hecho de no poder salir libremente, de no poder abrazar cada día a sus hijos e incluso de sufrir otro tipo de privaciones. Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”.

Frente a esto, el Sumo Pontífice resaltó la cárcel como “lugar” de profundos cambios y conversiones, de crecimiento, de aprendizajes y de adquisición de nuevos oficios y conocimientos: “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad. Porque la experiencia del límite, cuando se acoge en la verdad, no empobrece al ser humano, sino que lo abre al reconocimiento del rostro de Dios y del otro”.

El mensaje se extendió también a las familias de los internos, a quienes recordó que el encarcelamiento afecta no solo a quienes cumplen condena, sino también a sus seres queridos, que necesitan motivos para mantener la esperanza: “Queridos padres y madres, queridas esposas e hijos, queridas familias de los internos: me gustaría recordarles que Jesucristo, cuando habló de cuán fundamental es la caridad, se identificó con un preso y Él mismo, antes de entregar su vida para salvarnos, fue privado de la libertad aun sin pecado alguno. Por eso, es a Él a quien debemos dirigirnos para suplicarle por nuestros seres queridos que están en prisión”.