El mensaje de León XIV a los presos de Devoto: “Tienen una oportunidad para hacer las paces con Dios”
El Papa León XIV inició este miércoles la última jornada de su viaje a Argentina con un gesto de cercanía hacia quienes viven privados de libertad, visitando la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, donde saludó a 70 internos y les ha dirigido un mensaje de esperanza y reflexión sobre la fragilidad humana.
Durante su intervención, León XIV ha invitado a reflexionar sobre “los límites de la condición humana” en una sociedad que presenta la vulnerabilidad como un defecto que debe corregirse y ha alertado sobre las falsas sensaciones de poder que ofrecen las drogas, el dinero fácil, la violencia o la corrupción: “Muchas veces, nosotros tomamos conciencia del límite a través del pecado y de sus consecuencias, ya sea por haber cometido un error, por haber sufrido a causa de una enfermedad o de la muerte de un ser querido”.
Después, el Papa dejó claro a los presos que su condena no tiene por qué determinar todo su futuro y que la reinserción comienza también por la posibilidad de una transformación personal: “Esto significa que, aun en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundos que hayan podido experimentar o causar, esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”.
Además, el Papa se puso en el lugar de los internos y reconocer sus heridas, sin justificar sus errores: “Sé que este lugar, tanto en su estructura como en su organización, nos revela la dureza del límite: el hecho de no poder salir libremente, de no poder abrazar cada día a sus hijos e incluso de sufrir otro tipo de privaciones. Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”.
Frente a esto, el Sumo Pontífice resaltó la cárcel como “lugar” de profundos cambios y conversiones, de crecimiento, de aprendizajes y de adquisición de nuevos oficios y conocimientos: “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad. Porque la experiencia del límite, cuando se acoge en la verdad, no empobrece al ser humano, sino que lo abre al reconocimiento del rostro de Dios y del otro”.
El mensaje se extendió también a las familias de los internos, a quienes recordó que el encarcelamiento afecta no solo a quienes cumplen condena, sino también a sus seres queridos, que necesitan motivos para mantener la esperanza: “Queridos padres y madres, queridas esposas e hijos, queridas familias de los internos: me gustaría recordarles que Jesucristo, cuando habló de cuán fundamental es la caridad, se identificó con un preso y Él mismo, antes de entregar su vida para salvarnos, fue privado de la libertad aun sin pecado alguno. Por eso, es a Él a quien debemos dirigirnos para suplicarle por nuestros seres queridos que están en prisión”.