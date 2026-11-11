La racha de 31 años que busca romper Mitre para el básquet posadeño

La última vez que un equipo de la capital provincial ganó un partido en la Liga Argentina, ex TNA, en casa fue en junio de 1995

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 9:29hs.

Pasaron 31 años, cuatro meses y 25 días del último triunfo de un equipo posadeño como local en la Liga Argentina, el ex Torneo Nacional de Ascenso, y este miércoles Mitre buscará romper esa racha de más de tres décadas.

A partir de las 21.30, el Auriazul recibe a Sportivo Suardi de Santa Fe por una nueva jornada de la conferencia Norte de la Liga Argentina, en el que será su tercer juego en la temporada, en la que arrancó con derrota en casa ante El Ceibo de San Francisco y logró un buen triunfo en Resistencia ante Villa San Martín.

Hace 11.472 días, el 15 de junio de 1995, Luz y Fuerza derrotó a Mendoza de Regatas en el quinto y definitorio juego de las finales del TNA 1994/95 y ascendió a la Liga Nacional. El encuentro terminó con festejos por el 83-81 del Eléctrico y se disputó en el ahora estadio Jorge Yamaguchi de Tokio.

Posadas no tuvo luego un equipo en la segunda categoría del básquet argentino. Luz y Fuerza mantuvo la categoría en la Liga Nacional 1995/96, pero por cuestiones políticas no consiguió el apoyo económico para jugar en la máxima categoría en la temporada 1996/97 y la plaza volvió a la Asociación de Clubes.

El Celeste, el último en ganar

En 2008 Oberá Tenis Club logró su ascenso al ex TNA y arrancó un largo ciclo en la segunda categoría del básquet argentino, que lo tuvo a veces peleando por mantener la categoría y otras tratando de llegar más alto.

En la temporada 2019/20, el Celeste se armó para pelear el ascenso a la Liga Nacional. Terminó primero en la división Noreste y se clasificó al Súper 4, que se disputó en Oberá y que terminó en manos del conjunto misionero.

En la Segunda Fase, el equipo dirigido por Leo Hiriart había ganado 14 de sus 19 partidos, pero la pandemia de coronavirus truncó el gran campeonato del Celeste. El 12 de marzo de 2020, OTC le gana 88-72 a Unión, último partido previo a que en Argentina se decretara el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo).

Ese fue el último triunfo de un equipo misionero en la Liga Argentina y este miércoles intentará romper con la sequía del básquet posadeño en la segunda categoría del básquet argentino.