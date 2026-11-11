Dos hombres detenidos por el robo cables y un medidor en una escuela de Puerto Libertad

La directora del establecimiento educativo denunció el hecho luego de constatar que personas ajenas a la institución se llevarán alrededor de 40 metros de cables y un medidor eléctrico. La policía sospecha que los detenidos de 34 y 21 años, podrían haber sido destinados a la extracción de cobre mediante su quema.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 9:35hs.

Dos hombres de 34 y 21 años, fueron detenidos durante un procedimiento policial por el robo de elementos en la Escuela Nº 151 de la localidad de Puerto Libertad. Al ser demorados, los sujetos tenían en su poder un rollo de cable y un medidor. La investigación se inició a partir de la denuncia de la directora del establecimiento educativo, quien alertó sobre la sustracción de unos 40 metros de cable y un medidor eléctrico. En el marco de las averiguaciones, la Policía detuvo a un hombre de 34 años que tenía en su poder un medidor eléctrico. Posteriormente, durante un rastrillaje realizado en inmediaciones del barrio Parque, los efectivos localizaron a otro hombre, de 21 años, que llevaba varios trozos de cables eléctricos. Los investigadores sospechan que los cables podrían haber sido destinados a la extracción de cobre mediante su quema. Ambos elementos fueron secuestrados y quedaron a disposición de las actuaciones correspondientes. Por último, los dos detenidos fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde permanecerán alojados a disposición de la Justicia.

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