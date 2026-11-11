Una mujer fue detenida por millonario robo en una farmacia de Eldorado

Según la denuncia, robaron una computadora portátil, alrededor de cinco millones de pesos, cuatro cámaras de vigilancia, medicamentos, artículos de higiene personal, bijouterie y un teléfono celular.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 10:32hs.

Foto: Policía de Misiones.

En el marco de la investigación por un robo ocurrido en una farmacia de la avenida San Martín, en Eldorado, la Policía detuvo a una mujer de 34 años. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron varios elementos robados y continúan las averiguaciones para identificar a un hombre que habría participado en el hecho.

La denuncia fue radicada por el propietario del comercio, quien manifestó que desconocidos sustrajeron una computadora portátil marca Lenovo, alrededor de cinco millones de pesos, cuatro cámaras de vigilancia, medicamentos, artículos de higiene personal, bijouterie y un teléfono celular.

A partir de las declaraciones testimoniales y las tareas investigativas, los efectivos de la División Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional III lograron identificar a la principal sospechosa y detuvieron a una mujer de 34 años, identificada como Carola D.

Durante el procedimiento también secuestraron un teléfono celular, cinco desodorantes, protectores solares, dos billeteras y varios perfumes, elementos que quedaron a disposición de la investigación.

Finalmente, la mujer fue llevada a una dependencia policial donde permanecerá alojada a disposición de la Justicia. En tanto los investigadores continúan trabajando para establecer la posible participación de un hombre que sería cómplice de la mujer.