Catorce empresas misioneras participarán en una feria internacional con expectativas de sumar clientes

La delegación provincial exhibirá sus productos en Argentina Alimenta, del 17 al 19 de noviembre, en La Rural y participará en rondas de negocios con compradores de 23 países. La provincia cubrirá el traslado de mercadería y se instalará un stand institucional.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 11:16hs.

Catorce empresas y cooperativas de Misiones ya confirmaron su participación en Argentina Alimenta 2026, una feria internacional de la industria de alimentos y bebidas que se realizará del 17 al 19 de noviembre en el predio de La Rural, en Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada con el acompañamiento del Gobierno provincial, apunta a facilitar el acceso de los productores locales a nuevos mercados y generar contactos comerciales con compradores de 23 países.

La delegación fue presentada el último martes en la sede de la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (Ademi), con la participación del gobernador Hugo Passalacqua. Las firmas podrán trasladar sus productos sin costo, exhibirlos durante los tres días en un stand institucional y participar en rondas de negocios con potenciales compradores e importadores.

La convocatoria continúa abierta para las empresas interesadas en sumarse. Según precisó la presidenta de Ademi, Graciela De Moura, las 14 firmas inscriptas ya cuentan con reuniones comerciales agendadas. Además, podrán establecer vínculos con alrededor de 300 expositores de distintos puntos del país.

Durante la presentación, Passalacqua destacó la oportunidad de mostrar la diversidad de la producción misionera y buscar alternativas comerciales en un contexto económico complejo. "Es una oportunidad incomparable para que las empresas y cooperativas misioneras ofrezcan sus productos en el mercado internacional", sostuvo.

En esa línea, remarcó la importancia de las reuniones comerciales para conocer las demandas de otros mercados y negociar condiciones de venta. "Es muy difícil que vos, desde tu lugarcito donde estás, puedas conectarte con un comprador en Sudáfrica. Es muy difícil, pero no es imposible y a través de esta Feria tendrá una oportunidad de hacerlo", expresó.

También defendió el financiamiento provincial para este tipo de iniciativas y consideró que constituye una inversión para las pequeñas y medianas empresas y la generación de empleo.

Desde el sector productivo, Carlos Biecheler, presidente de la Cooperativa El Colono, valoró la posibilidad de dar visibilidad al trabajo de los pequeños productores. Por su parte, Irene Boidi, de Infusiones Naturales y Yerba Jesper, destacó el acompañamiento institucional: "Solos no podríamos, por eso es invaluable para las Pymes misioneras el acompañamiento del Gobierno provincial".

La participación en la feria se suma a otras herramientas de Ademi para ampliar la comercialización. A través del programa Origen Misiones, la agencia cuenta con una red de 110 emprendimientos activos y una oferta de 650 productos, con presencia en los aeropuertos de Posadas y Puerto Iguazú y en el Parque Temático de la Cruz de Santa Ana.

Además, durante el primer semestre de 2026 brindó asistencia y capacitación a más de 1.320 emprendedores y empresarios, mediante actividades orientadas a mejorar las ventas, la comunicación con los clientes y la presentación de productos.