El mensaje del obereño en la vigilia con el Papa: “Me deja una renovación en el deseo de santidad"

Sergio Pacheco, de 32 años, participó de uno de los momentos centrales del encuentro juvenil en Buenos Aires, donde entregó una vela que pasó a formar parte del altar del escenario. También estuvo entre los representantes de distintas provincias que presenciaron los testimonios y las palabras del Santo Padre.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 11:36hs.

Un joven de Oberá tuvo una participación destacada en la vigilia que reunió a miles de personas con el papa León XIV en Buenos Aires. Se trata de Sergio Pacheco, de 32 años, quien representó a los movimientos juveniles de Misiones y formó parte del grupo de alrededor de 60 jóvenes que acompañaron al Santo Padre durante el encuentro.

Pacheco integra la Renovación Carismática Católica y representa a los jóvenes de ese movimiento a nivel nacional dentro de la Pastoral Juvenil. Su participación llegó a través de una invitación de ese espacio, aunque reconoció que nunca imaginó que tendría un lugar tan significativo durante la vigilia.

Uno de los momentos más especiales fue cuando subió al escenario para entregar una vela que pasó a formar parte del altar. El elemento representó a Misiones en una composición integrada por objetos y símbolos que llevaron jóvenes de distintas regiones del país.

“Esta vela representa la luz de Cristo para muchos jóvenes que viven hoy momentos de oscuridad”, expresó el obereño durante su participación.

El altar reunió elementos representativos de diferentes puntos de Argentina. Entre ellos, redes del Litoral, un racimo de uvas de Cuyo, una guitarra de la región NEA, alpargatas del NOA, el mate de Buenos Aires y la vela de Misiones. También participó una joven venezolana en representación de los migrantes que llegan al país desde distintas partes del mundo.

Una experiencia que lo marcó

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva, Pacheco contó que todavía estaba asimilando todo lo vivido durante la jornada. Además de entregar la vela, permaneció en el escenario junto a otros jóvenes mientras el Papa escuchaba los testimonios y compartía sus reflexiones.

“Veías todos los jóvenes y era impresionante porque podías fijar la vista en cualquiera de los chicos y veías que algo estaban experimentando. Había chicos llorando, chicos alegres, cantando, con los ojos cerrados y rezando”, relató sobre el clima que se vivió durante el encuentro.

El obereño describió la experiencia como un momento muy fuerte desde lo emocional y lo espiritual, especialmente por la posibilidad de compartir ese espacio junto al Santo Padre y observar de cerca las reacciones de los jóvenes de distintas provincias.

Al referirse a lo que le dejó el encuentro, destacó una renovación en el compromiso con la fe y con la vocación personal. “Me deja una renovación en el deseo de santidad y de abrirse y de salir al encuentro de los demás y también a una vida plena. No vivir la vida como quien va pasando los días, sino agarrar y tomarse en serio lo que uno recibió, el don de la vida, e ir a fondo”, sostuvo.

También mencionó que las palabras del Papa sobre la vocación, Jesús, la libertad y el valor de la vida lo impulsaron a renovar sus ganas de vivir plenamente su compromiso.

Pacheco es ingeniero electrónico, estudió en Oberá y actualmente trabaja como programador de manera remota. Además de su actividad laboral, continúa vinculado a la Iglesia a través de la Renovación Carismática Católica y su tarea de representación juvenil a nivel nacional.

El joven tiene previsto regresar a Oberá durante el fin de semana, luego de permanecer unos días más en Buenos Aires por cuestiones laborales. Se lleva de la vigilia una experiencia que, según reconoció, todavía continúa procesando.