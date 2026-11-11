Doble homicidio de Los Helechos: el viernes peritarán el teléfono del acusado

Marcelo Enrique Ifrán fue imputado por "homicidio criminis causa dos hechos, supresión de documento y abandono de persona, todo en concurso real en calidad de autor". El viernes se realizará un trámite clave: la pericia técnica sobre el celular del sospechoso.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 11:38hs.

Foto: Cristian Valdez.

Marcelo Enrique Ifrán (40), acusado del doble homicidio de Sergio Adrián Schulz (39) y Griselda Yamila Gritzmacher (29), fue imputado por “homicidio criminis causa dos hechos, supresión de documento y abandono de persona, todo en concurso real en calidad de autor”.

La carátula contempla que el implicado cometió el crimen con una finalidad específica conectada a la comisión de otro delito.

Por ello, según confió una alta fuente, se trata de una imputación provisoria que muy probablemente cambie cuando se precise el móvil, que, en principio, tiene que ver con una abultada deuda que Ifrán mantenía con las víctimas.

Hasta aquí, todo indica que el acusado asesinó a la pareja para no pagarles un monto contraído por la adquisición de electrodomésticos.

En ese contexto, el vocero con acceso al expediente precisó que este viernes se realizará un trámite clave: la pericia técnica sobre el celular de Ifrán.

Así, entre otros aspectos, podría determinarse cómo fueron sus contactos previos con las víctimas que fueron ultimadas a cuchilladas.

En el auto de la pareja asesinada dormía su pequeño de 2 años, quien pasó toda la noche solo al lado de los cadáveres de sus padres.

Precisamente, por ese aspecto la carátula preventiva incluye abandono de persona.

Por su parte, el acusado designó un defensor oficial y por el momento se abstuvo de declarar.

Crimen atroz

“Las pruebas nos dirigen a una sola persona, que es la que se encuentra detenida a disposición del juzgado”, subrayó el pasado 2 de noviembre el juez de Instrucción Diego Lafata, quien en conferencia de prensa dio detalles del doble homicidio de Schulz y Gritzmacher.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontraros el jueves 29 de octubre, alrededor de las 7.30, sobre el camino terrado de Picada Sargento Cabral, en Los Helechos, límite con Oberá.

Fue personal de la Municipalidad local que observó un coche estacionado y se topó con el horror. A esa hora, en el asiento de atrás dormía el hijo más chico de la pareja, un bebé de 2 años.

Precisamente, entre los datos aportados por el magistrado se conoció la data de muerte, es decir cuándo se registró el doble homicidio.

“El hecho habría ocurrido entre las nueve y las diez de la noche del miércoles”, señaló.

Es decir que las víctimas acudieron al lugar con el homicida o se encontraron ahí, ya de noche. Además, la precisión horaria estremece al constatar que el pequeño hijo de la pareja estuvo solo en el auto por lo menos nueve horas, desde que mataron a sus padres hasta que lo encontraron.

Sobre los cuerpos, Lafata detalló que “el hombre fue hallado arrodillado en el asiento del acompañante; y la señora afuera, a un metro del auto”.

En cuanto a informe preliminar de autopsia, remarcó un dato clave: “Nos da a entender que el hecho habría sido cometido por una sola persona. Las lesiones en los cuerpos son compatibles con la participación de una sola persona”.

“El hombre sufrió una lesión mortal en la parte de la tráquea y pequeñas lesiones de defensa. La mujer una herida grande en el abdomen y otra en la zona toráxica”, agregó.

Sospechoso con prontuario

Desde hace años, el nombre de Marcelo Enrique Ifrán se repite en denuncias y expedientes judiciales de Oberá por estafas y delitos contra la propiedad. Sus estrategias delictivas fueron variadas, siempre al acecho de gente desprevenida.

Tal como se publicó, el sospechoso quiso ser policía, pero ya cuando estaba en la Escuela de Cadetes hacía de las suyas y le dieron la baja.

Pero ahora, su nombre quedó relacionado a uno de los crímenes más brutales registrados en Misiones en los últimos tiempos.

Si bien fue cauto, Lafata mencionó que el móvil tendría que ver con motivos económicos.

Los fallecidos se dedicaban a la venta de electrodomésticos, rubro que Ifrán explotó durante varios años para estafar personas.

Sobre el doble crimen, se presume que les compró mercadería por varios millones de pesos que no les pagó, hubo un reclamo y se desencadenó el baño de sangre.

Según mencionó Lafata, en un rastrillaje cerca de la escena del crimen “se encontró documentación acerca de negocios entre el fallecido y el detenido, los cuales se encontraron destruidos ocultos dentro de la vegetación”.

“Se trataría de cuestiones comerciales”, indicó sobre el presunto móvil.

También certificó las denuncias previas contra el implicado: “La persona detenida tiene más de trece antecedentes por delitos contra la propiedad y estafas”.

Cúmulo de pruebas

Según las pruebas que recolectaron los investigadores, en las horas previas al doble homicidio, el sospechoso compró cuchillos de cocina como los hallados en la escena del crimen. Cámaras de seguridad registraron la compra, aseguró un vocero del caso.

Además, un rato antes de encontrarse con la pareja, el miércoles 28 de octubre alrededor de las 20, Ifrán alquiló una moto y pidió prestado un casco. Usó el auto de su padre para llegar hasta el lugar donde alquiló la moto.

Estos indicios, claramente, marcan la planificación del crimen por parte del ahora detenido.

Lo que aún no está claro, ya que los celulares de la pareja desaparecieron, es por qué se encontraron con Ifrán en un sector tan desolado, sobre un camino vecinal en medio de chacras, sin iluminación ni casas cerca.

En tanto, por la herida que presentaba Schulz -un corte mortal en el cuello- se presume que el sospechoso subió al auto de las víctimas y se sentó atrás, desde donde atacó al hombre. La mujer bajó del auto, corrió y fue herida de muerte afuera.

Entre las pericias posteriores, trascendió que en la casa de Ifrán encontraron una uña postiza compatible con las que tenía Gritzmacher, lo que sería una prueba contundente.

También se aguarda el resultado de los análisis de ADN recolectados en diferentes prendas, la moto, el casco y el auto que utilizó el implicado.