Violencia escolar: el BOP Nº 9 alerta sobre el hostigamiento en redes entre sus estudiantes y anuncia medidas

El equipo directivo expresó su preocupación por publicaciones y comentarios que afectan a estudiantes. El pronunciamiento se conoció en un contexto marcado por las recientes denuncias de violencia entre alumnas del Instituto Santa Catalina de Posadas.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 10:29hs.

Tras el reciente caso en el Instituto Santa Catalina de Posadas, que quedó en el centro de reclamos por presuntas situaciones de violencia y hostigamiento entre estudiantes, el Bachillerato Polivalente Nº 9 expresó su preocupación ante la circulación de publicaciones, confesiones y comentarios en redes sociales que atentan contra la dignidad, la intimidad y el honor de sus estudiantes. Así lo hizo visible en un comunicado difundido en sus redes institucionales.

A través de un comunicado, la institución rechazó toda forma de violencia y anunció que intervendrá ante situaciones de hostigamiento digital que afecten la convivencia escolar. “La violencia no es un juego. El respeto es responsabilidad de todos”, señaló el equipo directivo, que remarcó que la escuela no avala, tolera ni naturaliza la violencia física, verbal, psicológica o digital.

En el documento, las autoridades cuestionaron la creación, administración y difusión de espacios virtuales destinados a humillar, exponer, ridiculizar, hostigar o perjudicar a otros integrantes de la comunidad educativa. También advirtieron que la participación en esos espacios contradice los principios de respeto y convivencia que promueve la institución.

“Detrás de cada publicación hay personas, sentimientos y derechos que deben ser respetados”, sostuvieron. En ese sentido, señalaron que la libertad de expresión no puede utilizarse como justificación para dañar, difamar o vulnerar la integridad de otras personas.

Medidas

El BOP Nº 9 informó que investigará los hechos e identificará las responsabilidades correspondientes. Los estudiantes cuya participación sea comprobada podrán recibir las medidas disciplinarias y formativas previstas en el Acuerdo Escolar de Convivencia y en la normativa vigente.

El equipo directivo aclaró que las intervenciones respetarán el derecho de todos los estudiantes a ser escuchados y a realizar su descargo. Además, se convocará a las familias cuando corresponda y se promoverán acciones de reflexión, reparación y prevención.

La institución reafirmó que no permitirá que el hostigamiento, la exposición pública y la violencia digital se conviertan en prácticas naturalizadas entre los jóvenes. “Educar también significa poner límites, enseñar a respetar y asumir la responsabilidad por las propias acciones”, expresó.