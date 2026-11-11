Alrededor del 80% de las empresas participantes concretó ventas en la ronda de negocios yerbatera

La jornada reunió a 65 marcas yerbateras, de las cuales cerca de 30 pertenecen a pequeños productores y cooperativas de la provincia.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 13:05hs.

La segunda ronda de Negocios de la Yerba Mate, desarrollada en Apóstoles en el marco de la 48ª Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate, dejó resultados positivos para la comercialización de la producción misionera. El 80% de las empresas participantes manifestó haber concretado ventas durante el encuentro, que permitió establecer 567 vínculos comerciales a través de 26 mesas de negocios. “La iniciativa abrió nuevas oportunidades de inserción en mercados nacionales e internacionales, especialmente para las marcas de pequeños productores y cooperativas que buscan ampliar sus canales de comercialización”, expresó el ministro del Agro, Facundo López Sartori.

Impulsada por el Gobierno de Misiones, a través de los ministerios de Industria y del Agro y la Producción, la jornada reunió a 65 marcas yerbateras, de las cuales cerca de 30 pertenecen a pequeños productores y cooperativas de la provincia. La participación de estos emprendimientos representa una oportunidad para fortalecer la comercialización de yerba mate con valor agregado en origen, acercando sus productos directamente a compradores y distribuidores.

Por el sector comercial participaron más de 20 canales de distribución nacionales e importadores de Estados Unidos y Asia, que en conjunto representan 1.448 bocas de expendio. La ronda permitió establecer contactos con cadenas de supermercados, distribuidores, tiendas gourmet y comercios especializados, mediante reuniones bajo la modalidad Business-to-Business (B2B), orientadas a facilitar acuerdos directos y ampliar la presencia de las marcas misioneras en distintos mercados.

El encuentro contó además con más de 30 empresas proveedoras de la cadena de valor, entre elaboradores, fraccionadores, secaderos, cooperativas, industrias y pequeñas empresas. A ellas se sumaron proveedores de maquinaria, tecnología, packaging, envases y servicios logísticos, ampliando las posibilidades de vinculación comercial y de acceso a soluciones para mejorar los procesos productivos, optimizar costos y fortalecer la competitividad del sector.

Nuevas oportunidades

Entre las experiencias destacadas se encuentra la de la Cooperativa Río Paraná, cuya representante, Mabel Acosta, valoró los resultados obtenidos durante las reuniones comerciales. “Nos fue muy bien en la ronda de negocios, de las diez entrevistas que tuvimos, con ocho vamos a trabajar seguramente. Con el supermercado Día quedamos en seguir conversando con algunos de los socios de esa plataforma”, manifestó. También destacó la buena recepción de sus productos por parte de una compañía estadounidense, abriendo posibilidades de vinculación con el mercado internacional.

Por su parte, Raquel Kazimirow, representante de yerba mate Encanto, destacó las oportunidades para incorporar sus productos en nuevos puntos de venta y ofrecer el servicio de elaboración a terceros, conocido como fason, que la empresa brinda a otras marcas. “Después de participar de la ronda de negocios volvemos con nuevos contactos, posibilidades concretas de trabajo y mucha motivación para seguir creciendo y ofrecer productos desde Misiones a todo el país”, afirmó.

Estas experiencias reflejan la importancia de generar espacios de comercialización que permitan a los emprendimientos yerbateros establecer vínculos directos con potenciales compradores, diversificar sus canales de venta y acceder a mercados que, de manera individual, pueden presentar mayores dificultades de ingreso.

Acompañamiento

El subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, destacó la participación del sector productivo en el encuentro. “En la Fiesta de la Yerba más de 60 marcas de Misiones pudieron hacer contactos de negocios con más de 30 compradores del país”, señaló. Asimismo, resaltó la presencia de marcas de productores y cooperativas que “generan valor agregado en origen a la materia prima y ofrecen productos agroecológicos, orgánicos y elaborados con sistema barbacuá”.

Concluida la ronda, los ministerios de Industria y del Agro y la Producción continuarán acompañando a las empresas participantes para avanzar en la concreción de los acuerdos comerciales. Esta asistencia contempla apoyo técnico en la gestión de registros, asesoramiento comercial y vinculación logística, aspectos fundamentales para transformar los contactos establecidos durante el encuentro en relaciones comerciales sostenidas.

De esta manera, la Segunda Ronda de Negocios de la Yerba Mate no solo permitió concretar operaciones comerciales, sino que estableció nuevas oportunidades para ampliar la distribución de la producción misionera. El seguimiento de los acuerdos buscará consolidar la inserción de las marcas provinciales en mercados nacionales e internacionales, con especial atención a los pequeños productores y cooperativas que agregan valor a la materia prima en origen.