Tras las amenazas a una alumna, el Spepm controlará que las medidas adoptadas sean efectivas

El organismo expresó su preocupación por los hechos de violencia entre alumnos en Posadas. Solicitará información documentada para verificar las actuaciones institucionales y garantizar la protección de las estudiantes afectadas y la continuidad escolar de los involucrados

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 12:34hs.

El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) expresó su preocupación por los presuntos hechos de violencia, amenazas y hostigamiento entre adolescentes y anunció que supervisará las actuaciones institucionales para verificar el alcance y la efectividad de las medidas adoptadas. A través de un comunicado, informó que solicitará documentación y controlará que las respuestas de las escuelas garanticen la protección de los estudiantes afectados y la continuidad de las trayectorias escolares.

El pronunciamiento se conoció luego del caso ocurrido en el colegio privado Santa Catalina de Posadas, donde una adolescente de segundo año habría sido perseguida y amenazada por un grupo de aproximadamente 15 estudiantes. Según la denuncia, la menor fue seguida durante varias cuadras cuando esperaba el colectivo y la intervención de una mujer evitó que la situación terminara en una agresión física. Ante lo sucedido, la institución informó que activó los protocolos correspondientes y dispuso medidas de resguardo.

En relación con este tipo de situaciones, el SPEPM señaló que tomó conocimiento de las actuaciones institucionales y de la intervención de las autoridades competentes. En ese sentido, indicó que requerirá información documentada y verificará que las medidas dispuestas contemplen tanto la protección de las estudiantes afectadas como la continuidad escolar de los alumnos involucrados.

El organismo remarcó que ninguna manifestación de violencia puede ser naturalizada ni justificada dentro o fuera de una comunidad educativa. También sostuvo que las intervenciones deben respetar los derechos de las personas afectadas, el derecho de defensa de quienes sean señalados como responsables y la confidencialidad que exige la protección de los menores de edad.

Además, recordó que las instituciones educativas tienen obligaciones de prevención, acompañamiento, intervención pedagógica y comunicación con las familias y las autoridades de protección. Por último, consideró indispensable fortalecer el compromiso de directivos, docentes y responsables parentales para prevenir y erradicar la violencia, y sostuvo que las respuestas deben desarrollarse con firmeza, proporcionalidad y justicia.