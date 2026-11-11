Reconocieron a cinco alumnos de una escuela rural de Santo Tomé que ganaron un concurso sobre San Martín

Los estudiantes de la Escuela N° 297 Yapeyú, del paraje Los Bretes, obtuvieron el primer puesto en el certamen “Los 9 Escalones – Conociendo al Padre de la Patria”, realizado en Corrientes. El Concejo Deliberante realizó una sesión especial en la institución para entregarles distinciones.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 12:40hs.

Cinco alumnos de la Escuela N° 297 Yapeyú, ubicada en el paraje Los Bretes de Santo Tomé, Corrientes, fueron reconocidos por el Concejo Deliberante luego de obtener el primer lugar en el concurso “Los 9 Escalones – Conociendo al Padre de la Patria”, desarrollado en la capital provincial.

El reconocimiento se realizó este miércoles 11 de noviembre, durante una sesión especial itinerante del cuerpo legislativo en la institución educativa. La jornada reunió a los estudiantes, sus familias, docentes y concejales, quienes compartieron un desayuno para celebrar el logro.

Los alumnos distinguidos fueron Raúl Ricardo Aquino, Paulo Daniel Franco, Felipe Agustín Giménez, Santino Rocholl y Anabela María Itatí Sardá. En la ocasión, también se declaró de interés cultural y educativo al concurso y se entregó a la escuela un libro sobre la historia de Santo Tomé y la creación de sus parajes.

La sesión estuvo presidida por el titular del Concejo, Carlos Adolfo Farizano, acompañado por la secretaria legislativa Giuliana Dal Vecchio y la directora de la escuela, Mariana Aguirre.

Durante el encuentro, Aguirre expresó el orgullo de toda la comunidad educativa por el resultado alcanzado y destacó el esfuerzo de los estudiantes, quienes investigaron y estudiaron sobre la vida del General José de San Martín.

“Este premio es de ustedes, es el fruto de su sacrificio y de que nunca se rinden”, manifestó la directora. También agradeció a las familias por acompañar el proceso educativo y a la Asociación Sanmartiniana, a través de su presidenta Marisol Ramírez, y al intendente Augusto Suaid por facilitar el transporte que permitió a los chicos viajar hasta Corrientes.

Por su parte, la concejal Blanca Gales resaltó el acompañamiento de las familias y la labor de los docentes rurales. Además, alentó a los estudiantes a continuar aprendiendo e investigando, al considerar que el conocimiento es una herramienta para ejercer la libertad y ampliar sus oportunidades.

En tanto, el concejal Santiago Saucedo felicitó a los alumnos y al equipo docente, y destacó que una escuela rural haya alcanzado el primer puesto en una competencia sobre la vida y obra del prócer correntino.

Asimismo, invitó especialmente a los cinco ganadores y a sus familias a participar de una charla titulada “San Martín, más allá del bronce”, prevista para este viernes a las 16 en el salón de actos de la Escuela Normal. La actividad estará a cargo del historiador santafesino Ariel Gómez y abordará aspectos de la vida cotidiana del Libertador.

Saucedo indicó que, en caso de necesitar transporte, los estudiantes podrán comunicarse con la directora para coordinar el traslado.

La jornada concluyó con un desayuno compartido entre los alumnos reconocidos, sus familias, docentes y representantes del Concejo Deliberante.