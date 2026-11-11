León XIV sorprendió en Luján con una sotana celeste y blanca y la imagen de la Virgen

El Papa eligió una vestimenta especial para celebrar la última misa de su visita a la Argentina. La prenda lleva los colores de la bandera nacional y un bordado dorado de Nuestra Señora de Luján.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 12:13hs.

El papa León XIV sorprendió este miércoles al llegar a la multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján con una vestimenta especial que rindió homenaje a la Argentina y a su patrona. Para la celebración, el Pontífice dejó de lado la tradicional sotana blanca y lució una prenda en tonos celeste y blanco, los colores de la bandera nacional.

El atuendo se destacó además por un bordado dorado con la imagen de Nuestra Señora de Luján, una de las advocaciones marianas más representativas del país y símbolo de la fe popular argentina.

La elección no pasó inadvertida entre los fieles que se congregaron en la Plaza Belgrano para participar de la celebración religiosa, que marcó el cierre de la visita pastoral de León XIV al país antes de continuar su viaje hacia Perú.

Durante las misas anteriores, realizadas en Palermo y Córdoba, el Papa había utilizado casullas en tonos marfil, dorados y cobrizos, diseñadas por el sastre argentino Tomás Valentín Gómez. Sin embargo, para su despedida de la Argentina optó por una vestimenta que incorporó de manera directa los colores patrios y la figura de la Virgen de Luján.

El gesto también tuvo un significado especial desde lo litúrgico, ya que los colores previstos para las casullas de este año son el verde y el violeta, mientras que en esta oportunidad el Pontífice eligió una combinación vinculada directamente con la identidad nacional.

La celebración se desarrolló frente a la Basílica de Luján, ante una multitud que recibió al Papa con cánticos y muestras de afecto. De esta manera, León XIV cerró su paso por la Argentina con un gesto simbólico que unió la devoción mariana con los colores de la bandera.