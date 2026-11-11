Este sábado se realizará la Marcha del Orgullo en Posadas

La convocatoria es desde las 15 horas en el mástil, para luego culminar con un festival en la plaza San Martín. Habrá puestos de comida y presentación de artistas locales.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 13:22hs.

Este sábado se llevará adelante una nueva Marcha del Orgullo en la ciudad de Posadas, con el objetivo de visibilizar a la comunidad LGTBIQ+. Va a haber puestos para comida, streaming en vivo, y un festival que se realizará en la Plaza San Martín. La convocatoria es en el mástil a las 15 horas y desde allí, la caminata se dirigirá hasta la plaza.

Al respecto, se refirió Walter Bogado, parte de la organización y conductor del streaming que se realizará desde la plaza San Martín en paralelo. "A las 15 en el mástil habrá un pequeño escenario con algunas presentaciones y de allí, se marcha a las 17 horas hasta la Plaza San Martín. Se baja por Mitre, se sube por Colón, después se va por Córdoba, se sube por Félix de Azara, se dobla por Bolívar, se baja por San Lorenzo, se agarra Rioja y se llega a la Plaza San Martín", explicó.

Asimismo, explicó que "la idea del streaming es que la gente participe, algunos invitados que vamos a tener puedan ir, charlar, conversar, hacer pequeñas entrevistas, también jugar, hablar con la gente que va a estar en la plaza durante todo el todo el tiempo que dure el evento ese sábado".

En el festival que se llevará adelante en la plaza, estará la Escuela Municipal de Danza, además de diferentes organizaciones y grupos de baile. También están confirmados algunos artistas locales.

"Mucha gente no estaría entendiendo el porqué de esta marcha, se preguntan ¿qué reclaman? Pero hay una realidad. Primero que nada, estamos en un momento político complejo. Uno ve el festival, pero acá hay un tema de la visibilidad. En estos tiempos hay un discurso de odio emanado directamente desde el poder político y nada más y nada menos que por el presidente de la Nación", expresó Bogado.

Al tiempo que agregó: "Si el presidente de la Nación en un discurso internacional te dice de que en la comunidad son pedófilos, explícame dónde está la interpretación. No, no se está malinterpretando, te están acusando nada más y nada menos que de delitos graves. Entonces sí es importante la marcha y decir, no, esto no es así".

El organizador recordó el ataque transfóbico ocurrido días atrás en Buenos Aires. "Estas chicas no se meten en la vida de nadie, pero todo el tiempo es como que un sector de la sociedad se tiene que meter en la vida del otro. Entonces sí es importante esta manifestación del sábado", dijo.

"Hoy todo pasa por las redes. Y uno se pone a leer los comentarios y la verdad es que te llama la atención cuando le dicen: "felicidades, capo, aplausos para esos héroes sin capa, ojalá sean más" Y vos decís "amigo, estás fomentando que una persona le vaya a pegar a otra persona. Para mí es grave la magnitud de que se aplauda la violencia de una persona hacia otra persona. Te podrá gustar o no te podrá gustar esta persona, pero no deja de ser una persona", concluyó.