El BOP 9 investigará el caso de hostigamiento digital y advierte que habrá sanciones si identifica a los responsables

La directora, Delia Ana Vesvergi, explicó a El Territorio que tomaron conocimiento de la situación a partir de información que recibieron de otros colegas. Según precisó, se trataba de publicaciones amenazantes las que aparecía el nombre del establecimiento y se hacía referencia a alumnos específicos.

“Lo único que sabemos es que involucraba al BOP N 9, porque en las publicaciones mencionan con agravios a la institución y a alumnos específicos”, señaló. Además, reconoció que todavía no identificaron a los responsables. Asimismo, no se derivó a una intervención por parte del Gabinete Psicopedagógico del Consejo General de Educación (CGE).

La directora indicó que la institución trabaja para determinar si quienes realizaron las publicaciones son estudiantes del establecimiento o personas externas. “Estamos viendo cómo actuar internamente y ver si realmente son alumnos de nuestra escuela que utilizan nuestro nombre o son otros alumnos”, sostuvo.

Como primera medida, el equipo directivo comunicó la situación a los tutores y mantuvo conversaciones con las familias sobre las situaciones de violencia y el uso de las redes sociales. “Este fue nuestro objetivo interno desde el equipo, para resguardar a nuestros alumnos, a que no sucedan otras cosas que a veces no sabemos ni generan estos temas, y repercuten en las instituciones”, explicó Vesvergi.

En el comunicado, el establecimiento sostuvo que no tolerará situaciones de violencia física, verbal, psicológica o digital y advirtió que intervendrá ante cualquier conducta que afecte la convivencia escolar. También anticipó que, si se comprueba la participación de estudiantes, se aplicarán las medidas disciplinarias y formativas contempladas en el Acuerdo Escolar de Convivencia y la normativa vigente.

El equipo directivo aclaró que esas actuaciones deberán garantizar que los alumnos involucrados sean escuchados y puedan presentar su descargo. Además, prevé convocar a las familias y promover acciones de reflexión, reparación y prevención.

Vesvergi señaló que el proceso todavía está en marcha y que requiere tiempo. “Estamos todavía trabajando sobre ese tema. Es un tema que es lento”, expresó.