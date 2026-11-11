León XIV se despidió de Argentina tras una histórica y emocionante visita

El jefe de la Iglesia Católica abordó la aeronave que lo llevará rumbo a la Base Aérea del Callao, en la ciudad de Cusco, Perú, donde continuará con la gira apostólica.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 14:24hs.

El Sumo Pontífice se despidió de Argentina tras tres días de actividades en Buenos Aires y Córdoba. Llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza esta tarde donde fue recibido por el presidente Javier Milei. El Sumo Pontífice llegó a la cima de la escalinata del avión que lo llevará a Perú, su próximo destino, y desde allí saludó a los presentes que lo despidieron al grito de "Viva el Papa". León XIV se dirigirá rumbo a Perú a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a la Base Aérea del Callao, en Cusco, Perú, donde cerrará la gira apostólica. La visita a Argentina comenzó el domingo e incluyó cuatro misas multitudinarias, dos en la Ciudad de Buenos Aires, una en Córdoba y otra en Luján, Provincia de Buenos Aires.

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