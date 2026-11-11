Iguazú: declarará en cámara Gesell la menor encontrada con un hombre de 77 años dentro de un automóvil

La policía investiga el hecho por un presunto caso de abuso sexual. La menor será indagada en cámara Gesell la próxima semana. El sujeto fue notificado a la causa mientras continúa en libertad.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 14:10hs.

Avanza la investigación por un posible hecho de abuso sexual contra una menor de 17 años, oriunda de Colonia Mado. Según se pudo saber, la joven quien fue encontrada dentro de un taxi con un hombre de 77 años en la zona de las 600 Hectáreas, se presentará la próxima semana en cámara Gesell, para contar su versión de los hechos. Por su parte, el sujeto quien se desempeñaría como taxista se encuentra notificado a la causa.

Fuentes ligadas al caso indicaron que en las instalaciones del Juzgado de Instrucción tres de Puerto Iguazú, la menor será indaga la próxima semana por un equipo multidisciplinario, el cual contará con la intervención de profesionales de la Dirección de Infancias y del Hogar de Día de Puerto Iguazú.

Por su parte, el taxista de 77 años, quien se encuentra en libertad, fue notificado de la causa, mientras que su teléfono celular, el cual fue secuestrado por pedido de la justicia, podría ser sometido a pericias de acuerdo con los requerimientos de la investigación.

Cabe señalar que la menor y el taxista fueron encontrados dentro de un automóvil el pasado 24 de octubre por un runner que circulaba por el lugar.

Según el relató del hombre, notó una situación extraña dentro de vehículo, por lo que decidió volver y filmar la situación para luego realizar la denuncia. En base a esa presentación, se inició la investigación que está bajo la órbita del juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.