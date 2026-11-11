Obereño golpeó a su pareja y la amenazó con matarla y descuartizarla: fue detenido  

La denunciante aseguró que el implicado le propinó golpes de puño en el rostro, la tomó de los cabellos y la amenazó de muerte, diciendo que la mataría y descuartizaría. El hombre posee antecedentes por violencia.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 20:00hs.

Un grave hecho de violencia de género se registró este miércoles por la tarde en Oberá, donde un hombre fue detenido luego de agredir físicamente a su pareja, amenazarla de muerte y advertirle que la mataría y descuartizaría, según denunció la víctima.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.30, en una vivienda ubicada sobre calle Federación, en Villa Svea. Tras un requerimiento del 911, efectivos del Comando Sur acudieron al domicilio y se entrevistaron con Karen Marilin T. (23), quien denunció haber sido víctima de una brutal agresión por parte de su pareja, Emiliano Joel H. (29).

Según manifestó la joven, todo comenzó con una discusión que rápidamente escaló en violencia.

En la denuncia, aseguró que el implicado le propinó golpes de puño en el rostro, la tomó de los cabellos y la amenazó de muerte, diciendo que la mataría y descuartizaría. Después se fue del lugar.

Tras un rápido despliegue y recorridas por la zona, los uniformados lograron detenerlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

Un dato que agrava el contexto del caso es que no sería el primer episodio de violencia protagonizado por el acusado. Según se informó, ya existían antecedentes de intervenciones policiales y una prohibición de acercamiento que habría vencido.

La investigación quedó enmarcada en una causa por amenazas de muerte y lesiones agravadas por violencia de género, mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.