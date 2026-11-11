Dos nuevos detenidos por el violento asalto a un conductor de una aplicación en Posadas

La Policía realizó tres allanamientos este miércoles y secuestró un celular y una motocicleta. La causa, por un ataque ocurrido en junio en el barrio A-3-2, ya tiene cuatro arrestados.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 18:02hs.

La investigación por el violento asalto a un conductor que trabajaba mediante una aplicación de viajes, ocurrido en junio en Posadas, sumó este miércoles dos nuevos detenidos tras tres allanamientos simultáneos. Durante los procedimientos también se secuestraron un teléfono celular y una motocicleta. Con estas capturas, ya son cuatro los arrestados en la causa.

El hecho ocurrió el 5 de junio, cuando el conductor, de 30 años, aceptó un viaje que tenía como punto de partida las inmediaciones del local bailable Pan y Manteca. Sin embargo, al llegar al barrio A-3-2, los tres pasajeros lo atacaron dentro del vehículo. Uno lo sujetó del cuello, otro lo amenazó con un objeto punzante apoyado en el pecho y el tercero le robó un iPhone 11 y 100.000 pesos.

Las cámaras permitieron avanzar en la investigación

Tras la denuncia, los investigadores analizaron las imágenes de las cámaras del CIO 911, que permitieron identificar el Fiat Uno Way utilizado para trasladar a los sospechosos y avanzar en la individualización de los involucrados.

En junio había sido demorado Maximiliano G. (20), mientras que posteriormente se logró recuperar el teléfono robado, que había sido llevado a Paraguay. En octubre, en tanto, fue detenido Federico A. (32).

Con nuevas pruebas reunidas, este miércoles 11 de noviembre se concretaron tres allanamientos simultáneos en viviendas de la jurisdicción de la Comisaría Décima.

En uno de los domicilios fue detenido Ismael Fernando G. y se secuestró un iPhone 12. En otro procedimiento, los efectivos incautaron una motocicleta Corven Triax de 150 centímetros cúbicos. Además, los investigadores establecieron que un tercer sospechoso se encontraba en Brasil.

Un cuarto detenido se presentó ante la Justicia

Finalmente, Milton Gabriel B. (24) se presentó ante el Juzgado de Instrucción N.º 6, donde quedó detenido por disposición judicial.

De esta manera, la causa ya cuenta con cuatro personas detenidas, mientras continúan las actuaciones para esclarecer por completo el violento asalto.