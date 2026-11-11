Alertas internacionales derivaron en un allanamiento y una detención en San Vicente

La investigación por la presunta distribución de material de abuso sexual infantil avanzó hasta una vivienda de esa localidad. La Policía secuestró dispositivos electrónicos para profundizar las pericias.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 18:32hs.

Un hombre fue detenido en San Vicente durante un procedimiento judicial vinculado con una investigación por la presunta distribución de material de abuso sexual infantil. El operativo se realizó en una vivienda del barrio Progreso, donde además se incautaron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

La causa se inició a partir de alertas internacionales que detectaron movimientos sospechosos en redes sociales y advirtieron sobre la posible circulación de archivos que involucrarían a menores de 13 años.

A partir de esos reportes, la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos de Misiones identificó un domicilio y solicitó una orden de allanamiento, que fue autorizada por el juez Gerardo Casco.

Durante el procedimiento, los investigadores realizaron una primera revisión de los equipos electrónicos y encontraron coincidencias con la información que había originado la pesquisa. Por disposición judicial, el sospechoso quedó detenido.

Los dispositivos secuestrados serán analizados para determinar su contenido y establecer posibles responsabilidades. En el operativo participaron distintas dependencias de la Policía de Misiones y especialistas de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas.