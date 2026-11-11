Bomberos rescataron a un bebé que quedó encerrado en su casa en Garupá

El niño, de un año y seis meses, accionó accidentalmente el cierre de una puerta mientras su madre estaba afuera. Los efectivos ingresaron por una ventana trasera y lograron reunirlos.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 18:21hs.

Un niño de un año y seis meses quedó accidentalmente encerrado en su vivienda del barrio Don Santiago, en Garupá, luego de accionar el mecanismo de cierre de una puerta mientras su madre permanecía en el exterior. Bomberos de la Policía intervinieron y lograron ingresar al domicilio para ponerlo a resguardo. El pequeño no sufrió lesiones y se encontraba en buen estado de salud.

El episodio ocurrió este miércoles, alrededor de las 15, en una casa ubicada en inmediaciones de la avenida Las Américas y la calle Dr. Savin. La situación fue advertida por la madre del niño, de 30 años, quien no pudo abrir la puerta para ingresar y solicitó asistencia a través del sistema de emergencias 911.

Ante el requerimiento, efectivos de la División Bomberos Garupá acudieron al lugar y constataron que el pequeño había accionado accidentalmente el mecanismo de cierre desde el interior de la vivienda.

Para acceder al inmueble, los uniformados desplegaron una escalera de doble tramo y llegaron hasta una ventana ubicada en la parte trasera. Desde allí abrieron la reja de seguridad e ingresaron a la casa.

Una vez dentro, lograron destrabar la puerta principal y reunir al niño con su madre. Finalmente, comprobaron que el pequeño se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones.