"Sacachispa" fue detenido cuando intentaba escapar por la Ruta 12 con un televisor y una notebook

Un policía que estaba de franco lo reconoció cuando trasladaba varios objetos sobre el puente Candelaria-Garupá. Al advertir la presencia del efectivo, abandonó las pertenencias y escapó a pie por la Ruta 12, pero fue alcanzado tras una persecución de 200 metros.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 18:30hs.

El hombre, de 35 años, fue reconocido por el efectivo mientras trasladaba varios objetos envueltos y guardados en una mochila. Al advertir que había sido identificado, abandonó las pertenencias y escapó a pie por la Ruta Nacional 12, pero fue alcanzado tras una persecución de unos 200 metros.

El episodio ocurrió este miércoles, cerca de las 13, cuando el policía regresaba a su domicilio en su vehículo particular y, al llegar al puente Candelaria-Garupá, reconoció a Adelio Esteban W. (35), conocido como "Sacachispa", quien llevaba un televisor envuelto en una sábana y una mochila.

Al advertir que el efectivo había detenido la marcha, el hombre abandonó los objetos y emprendió una fuga a pie, atravesando los carriles de la Ruta Nacional 12 en medio de un importante movimiento vehicular. El policía inició la persecución sin perderlo de vista y logró alcanzarlo y reducirlo luego de recorrer aproximadamente 200 metros.

Otros policías se sumaron al procedimiento

La situación también fue advertida por otros efectivos que circulaban por la zona en sus vehículos particulares. Al observar la intervención, detuvieron su marcha y colaboraron con la reducción del sospechoso y las actuaciones correspondientes.

Durante el procedimiento se recuperaron y secuestraron un televisor JVC de 43 pulgadas, una mochila azul, una notebook HP, un módem de la empresa Claro con sus accesorios, un par de zapatillas marca Irun y dos controles remotos.

Finalmente, se labraron las actas correspondientes y el hombre quedó detenido en averiguación del hecho. Ahora, los investigadores buscan establecer la procedencia de los elementos secuestrados y determinar si están vinculados con algún ilícito.