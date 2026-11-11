Juicio contra Pity Álvarez: la Fiscalía requirió una pena de 18 años y 6 meses de prisión

El fiscal Sandro Abraldes solicitó que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados sea detenido una vez que finalice la internación forzosa.

miércoles 11 de noviembre de 2026 | 17:00hs.

El fiscal federal Sandro Abraldes requirió este miércoles una pena de 18 años y seis meses de prisión contra el músico Cristian "Pity" Álvarez, acusado de asesinar de cuatro disparos a Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Fuentes del caso informaron a la que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados sea detenido una vez que finalice la internación forzosa.

Abraldes consideró que Álvarez debe ser declarado culpable por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y expresó que el imputado "tuvo una escasa significación por la vida" de la víctima.

Los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro expondrán sus alegatos de cierre el viernes ante el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, los alegatos de la querella se concretaron el pasado 6 de noviembre cuando el abogado Fabián Améndola solicitó una pena de 11 años y 2 meses de prisión contra el cantante por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Frente a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, pidió que esa sentencia sea cumplida bajo la modalidad del arresto domiciliario y requirió que Álvarez realice salidas laborales con el objetivo de reparar el daño de los particulares damnificados.